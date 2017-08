Professores e alunos do Abrindo Caminhos celebram o Dia do Folclore

Ao invés de plié, tendu, jeté, frappé, arco, bola, corda, fitas, neutralizar, imobilizar, pressionar, as turmas de balé, ginástica rítmica e do jiu-jitsu do programa Abrindo Caminhos, da Assembleia Legislativa de Roraima, terão uma semana diferente. A partir desta segunda-feira, 21, até quinta-feira, 24, os alunos dessas modalidades terão aulas, mas sobre o folclore brasileiro, comemorado em 22 de agosto.

De Norte a Sul é possível conhecer um Brasil diferente, com comidas e bebidas típicas, danças e festas tradicionais, expressões e sotaques próprios, histórias e ritmos cheios de imaginação. E boa parte dessas manifestações faz parte do folclore, e serão apresentadas aos alunos, por meio da exibição de filmes, brincadeiras e músicas.

Nesta segunda-feira, as atividades são para os alunos de balé e ginástica rítmica, das 9h às 10h30. No horário da tarde, das 15h às 16h30, para a turma do balé. Na quarta-feira, será a vez das meninas da ginástica rítmica, das 15h às 16h30. E na quinta-feira, para as turmas do balé e do jiu-jitsu, das 8h30 às 10h, e das 14h30 às 16h. Também participam das comemorações pelo Dia do Folclore os alunos do coral e do teatro, que estão nos ensaios para apresentação no Núcleo da Assembleia em Iracema, na terça-feira, 22.

A coordenadora do Abrindo Caminhos, Viviane Lima, disse que as atividades serão apresentadas pelas professoras das turmas.

“Não queremos apenas ensinar os participantes do Abrindo Caminhos a dançar, a lutar, a cantar até porque o programa é muito mais que isso. Queremos levar conhecimento e cultura para essas crianças e adolescentes e com essa atividade por conta do Dia do Folclore vamos resgatar um pouco as várias histórias sobre o tema. Informação nunca é demais”, comentou.

Do programa Abrindo Caminhos participam crianças e adolescentes, de 5 a 17 anos. O prédio fica na avenida São Sebastião, nº 883, no bairro Cambará, zona oeste de Boa Vista.

Edilson Rodrigues