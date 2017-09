Professores do IFRR são selecionados para programa de capacitação nos EUA

Em janeiro do próximo ano, os professores do Instituto Federal de Roraima (IFRR) Miguel Felix, Adailton Dias e Paulo Alvarenga embarcam para os Estados Unidos, onde vão participar do Programa de Desenvolvimento Profissional para Professores de Inglês nos Estados Unidos (PDPI).

Os três foram selecionados por meio do Edital 19/2017 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) em parceria com a Comissão para o Intercâmbio Educacional entre os Estados Unidos da América e o Brasil (Comissão Fulbright). Ao todo, foram ofertadas 479 vagas para professores de língua inglesa da educação básica das redes públicas de ensino do Brasil.

O curso terá duração de seis semanas e será ministrado em universidades estadunidenses, no início de 2018. O objetivo é capacitar os professores brasileiros por meio de ações como o fortalecimento do domínio das habilidades linguísticas, o compartilhamento de metodologias de ensino, aprendizagem e avaliação, e o estímulo a parcerias com universidades e professores americanos.

Segundo o assessor de Relações Internacionais do IFRR, Miguel Felix de Araújo Júnior, um dos professores selecionados para participar do programa, a Assessoria de Relações Internacionais (Arinter) vem passando por uma fase de reestruturação. “Nossas decisões estão sendo pautadas pelo incentivo à valorização pessoal, profissional e acadêmica de nossos alunos, professores e técnicos administrativos. O estímulo à qualificação de nossa comunidade interna em países do exterior é mais uma iniciativa guiada pela crescente demanda pela ampliação do movimento de internacionalização dos institutos federais por meio de ações como esta, que nos enche de esperança, principalmente pela perspectiva de aperfeiçoamento das práticas de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras modernas no Instituto Federal de Roraima”, disse.

Laura Veras