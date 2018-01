Professores do IFRR embarcam para capacitação nos EUA

Durante as próximas seis semanas, os professores do Instituto Federal de Roraima (IFRR) Miguel Felix, Adailton Dias e Paulo Alvarenga participam, nos Estados Unidos, do Programa de Desenvolvimento Profissional para Professores de Inglês (PDPI).

As atividades vão ocorrer no Instituto de Línguas da State University of Delaware, na cidade de Newark (EUA). Lá, os três docentes deverão fortalecer o domínio das habilidades linguísticas, compartilhar metodologias de ensino, aprendizagem e avaliação, e ainda discutir parcerias com universidades e professores americanos.

Eles foram selecionados por meio do Edital 19/2017 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) em parceria com a Comissão para o Intercâmbio Educacional entre os Estados Unidos da América e o Brasil (Comissão Fulbright).

Para o professor Paulo Alvarenga, a viagem é a realização de um sonho. “Além disso, é a comprovação de que ainda podemos acreditar que existem instituições que se preocupam e se dedicam aos programas de incentivo à capacitação e ao aperfeiçoamento de professores. As expectativas pessoais e profissionais são um misto de sensações norteadas pela meta de me tornar um profissional melhor e mais experiente, capaz de motivar os estudantes por meio de experimentações de ensino e aprendizagem pessoais, tais como as que serão advindas deste intercâmbio”, complementou.

O assessor de Relações Internacionais do IFRR, Miguel Felix, que também foi selecionado para participar do PDPI, acredita que esse será um passo importante para a instituição. “O programa irá contribuir para aprofundar as relações internacionais e ainda valorizar os professores de língua estrangeira – principais agentes no processo de internacionalização da Rede Federal. Temos a mais absoluta certeza de que a experiência em um dos mais importantes institutos de línguas do país norte-americano trará excelentes resultados para a implementação do nosso próprio centro de idiomas, ao tempo em que levará a marca IFRR para um dos países mais importantes do mundo, abrindo as portas para possíveis acordos e parcerias institucionais. De fato, 2018 começou com tudo para o IFRR, para sua Assessoria de Relações Internacionais, e, sem dúvidas, para os três professores que irão representar a instituição na terra do Tio Sam”, ressaltou.