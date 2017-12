Professores do ex-Território comemoram reconhecimento por saberes e competências

Os 749 do ex-Território de Roraima estão comemorando a valorização profissional que mudará significativamente a vida econômica deles. Na tarde desta sexta-feira, 15, eles se reuniram no plenário Deputado Noêmia Bastos da Assembleia Legislativa de Roraima (ALERR), para ouvir o secretário executivo e membro do Conselho Permanente para Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC) do Ministério da Educação (MEC), João Augusto Ferreira, que explicou passo a passo como os professores devem se cadastrar no sistema RSC, para requerer o processo de reconhecimento de títulos. A expectativa dos profissionais é que ainda no primeiro semestre de 2018 a valorização seja materializada nos números azuis da conta corrente.

Esses professores são oriundos da carreira do magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), que haviam ficado de fora da Resolução 001/2013, que beneficiaria com o RSC e que valorizou apenas os professores dos institutos federais e das escolas de aplicação. A luta pelo reconhecimento começou há dois anos e contou a participação de alguns políticos como o senador Romero Jucá (PMDB), que veio acompanhar de perto mais esse passo importante na vida profissional desses servidores.

“É uma vitória importante porque é o reconhecimento da competência dos saberes dos professores. Mas de 700 professores serão reconhecidos, terão uma gratificação, uma melhoria salarial e o reconhecimento do seu esforço de se formar cada vez melhor. Agilizamos isso em Brasília e, hoje, o doutor João Augusto está aqui para coordenar esse trabalho de reconhecimento. Lembramos aos professores que terão direito, inclusive, ao retroativo. Portanto é uma vitória importante e a gente está ajudando a melhorar ainda mais a vida do servidor público”, disse o senador durante a reunião.

Com esse reconhecimento, explicou João Augusto Ferreira, o servidor terá um ganho salarial significativo. “O RSC foi criado em três módulos. Os professores com graduação podem solicitar no RSC a Gratificação de Titularidade (GT) para especialista, e quem tem especialização solicita a RSC para o título de mestre. Da mesma forma que quem tem mestrado solicitará a RSC para título de doutor”, detalhou.

O cadastro dos professores tem como finalidade, disse Ferreira, armazenar as informações necessárias do profissional, para que na hora que requisitar o benefício de reconhecimento, a banca avaliadora seja sorteada de imediato para analisar o processo. “Esse sistema foi criado apenas para atender as peculiaridades dos professores do ex-Território, que ficaram de fora da concessão desse benefício”, frisou.

A professora Simone Batista, membro da comissão em Roraima, disse que os professores estão satisfeitos e contando as horas para ver o desfeche desta luta, que só está sendo vitoriosa por conta do apoio político que receberam. “Com a ajuda política mudamos a lei para atender esse público especifico e hoje é a culminância geral do processo. Tivemos apoio dos políticos, mas o senador Romero Jucá foi o que mais trabalhou neste processo. Assim como a deputada Lenir Rodrigues (PPS) que ficou o tempo todo nos dando suporte”, disse.

Segundo ela, a expectativa é que o primeiro semestre de 2018 seja um eldorado para esses professores. “A partir de março vamos poder dar entrada na documentação para requerer o direito. Dois meses depois de o processo ser deferido, a situação salarial dos professores vai mudar. Será uma mudança significativa. O RSC de um título de doutor chega a R$ 7 mil. Será uma diferença de R$ 7 mil no bolso de um professor que sairá do título de mestre para doutor”, disse, com um sorriso largo. Ela adiantou que o RSC não invalida o professor de entrar com processo de progressão, caso tenha um título. Ressaltou ainda que esse reconhecimento estimulará os professores a se qualificarem em busca de títulos.

A deputada Lenir Rodrigues (PPS), que acompanhou o processo desde o início, ressaltou que esse é um momento muito importante para a categoria. “É a valorização dois títulos acadêmicos e de suas experiências para que possam ter uma aposentadoria digna. E isso nós agradecemos ao senador Romero Jucá, que incansavelmente lutou junto ao Ministério do Planejamento, para que hoje fosse um dia de sucesso e progresso para nós, profissionais da educação das antigas, que não aposentamos esperando a valorização por meio RSC”, disse.

Marilena Freitas