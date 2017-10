Professores do Brasil: educadoras de Boa Vista seguem para etapa regional do concurso

A comissão estadual da 10ª edição do Prêmio Professores do Brasil divulgou esta semana no site oficial, o resultado dos finalistas da etapa estadual. Três educadoras da rede municipal se destacaram por suas práticas inovadoras de ensino nas categorias Pré-escola, Ensino Fundamental (1º ao 3º ano) e Ensino Fundamental (4º e 5º ano). São elas: Ana Paula Pinheiro, da Escola Municipal Criança Feliz; Daniely Padilha, da Aquilino da Mota Duarte e Wilma Marinho, da Martinha Thury.

O Prêmio é uma iniciativa do Ministério da Educação e parceiros, que reconhece, divulga e premia o trabalho dos professores de escolas públicas que contribuem para a aprendizagem em sala de aula. Durante a inscrição, o educador envia um relato de prática pedagógica desenvolvida com seus alunos. Seu relato é avaliado e selecionado para uma premiação estadual, regional e nacional.

Com o projeto “Reconto, o conto”, Daniely Padilha, da Escola Municipal Aquilino da Mota Duarte foi a vencedora estadual da categoria Ensino Fundamental: 4º e 5º Ano. Ela recebeu a notícia no Dia dos Professores, 15 de outubro, como um presente pela data especial.

“É um momento de muita alegria e gratidão. Ser escolhida entre muitos docentes é quase inacreditável, pois foi a primeira vez que me inscrevi no prêmio. Vejo o prêmio como uma valorização do nosso trabalho, pois a partir do projeto pude perceber o avanço dos meus alunos. Só tenho a agradecer a Deus e a toda a equipe da Escola Aquilino pelo apoio e incentivo”, ressaltou.

Já na categoria infantil Pré-escola, quem ficou em primeiro lugar foi a professora Ana Paula Pinheiro, da Escola Municipal Criança Feliz. O seu projeto: “Inclusão escolar – aprendendo com as diferenças”, foi desenvolvido pela Sala de Recurso Multifuncional da unidade, com a parceria da professora Elizabete Pereira. Ambas fazem o atendimento especializado e promovem diversas ações de inclusão no ambiente escolar.

“Esse projeto construímos em 2016, onde desenvolvemos diversas atividades envolvendo todos da escola e a comunidade em geral. A intenção é falar um pouco mais sobre a inclusão para as crianças e os pais, visando principalmente o respeito às diferenças. Foi uma surpresa maravilhosa estar entre os contemplados”, disse.

“Para nós é uma satisfação enorme porque é a evidencia de um trabalho feito no dia a dia, são os atendimentos aos nossos alunos especiais, conforme as suas necessidades. A parte mais importante deste processo é promover a inclusão destes alunos no ambiente escolar com os demais alunos da sala de aula”, disse Elizabete, parceira de Ana Paula no projeto.

A professora Wilma Marinho Craveiro da Escola Martinha Thury desenvolveu com os alunos o Projeto: “Água – A importância do Rio Cauamé para a comunidade”, em que destacou a importância de preservar um dos sete igarapés da área urbana de Boa Vista, localizado nas proximidades da escola. Ao inscrever o projeto na categoria Ensino Fundamental: Anos iniciais – (Ciclo de Alfabetização 1º, 2º e 3º anos), ela não imaginava que seria finalista.

“No projeto trabalhamos as lições do livro do IAB trazendo para a realidade local. Então porque não falar de preservação ambiental focando no rio que fica aqui nas proximidades da escola? Procuramos trabalhar a conscientização com os alunos já informando que na área urbana de Boa Vista temos sete igarapés. Estou muito feliz com o resultado, isso só vem fortalecer o trabalho que é feito em sala de aula”, ressaltou Wilma.

As professoras agora seguem para uma disputa a nível regional. A previsão é que os 30 vencedores na seleção regional sejam conhecidos a partir do dia 31 de outubro. No dia 06 de dezembro de 2017, será realizada a cerimônia de premiação da 10ª Edição do Prêmio Professores do Brasil, na Praça das Artes, na cidade de São Paulo. Nesta data o Brasil conhecerá os seis vencedores nacionais desta edição.

Premiação

Para os finalistas da etapa estadual, os professores receberão uma placa em homenagem pelo desempenho no Prêmio em seu estado. Os vencedores do Regional receberão premiação em dinheiro no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), troféu, uma viagem apoiada pela Fundação CAPES para participação em programa de capacitação na Irlanda e equipamentos de informática com conteúdo educativo para as escolas. Os vencedores nacionais receberão o valor de R$ 5 mil e troféu.

Ceiça Chaves