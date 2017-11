Professores de curso FIC EaD passam por capacitação

A primeira etapa da capacitação em Moodle para professores que vão lecionar no curso de formação inicial e continuada (FIC) de Auxiliar de Agropecuária do Núcleo de Educação a Distância do Campus Amajari ocorreu nesta quinta-feira, 16, no laboratório Life, do Campus Boa Vista. A segunda etapa está prevista para 1.º de dezembro.

São sete professores do Campus Amajari do Instituto Federal de Roraima (IFRR-CAM) que vão lecionar pelo FIC nas Comunidades Indígenas do Araçá e do Guariba e na sede do município. As atividades devem iniciar-se logo após a conclusão da capacitação. Essa é primeira vez que o Nead-CAM oferece curso FIC. São 120 vagas e carga horária de 280 horas.

A capacitação oferecerá aos participantes a preparação adequada para criação, acompanhamento e avaliação de atividades dentro do ambiente virtual de aprendizagem mais conhecido da atualidade, o Moodle.

De acordo com a coordenadora do Nead, Edileia Araújo, as aulas se iniciam dia 21 de novembro na Comunidade Araçá e dia 23 do mesmo mês na comunidade Guariba. “As aulas da disciplina de Informática Básica, nos três polos, serão totalmente presenciais”, explicou.

O diretor-geral do CAM, George Sterfson Barros, disse que, nas reuniões de que participou nas comunidades indígenas, havia um pedido dos tuxauas para que o IFRR levasse cursos de capacitação para as comunidades. “A coordenação do Nead fez o levantamento da demanda dos cursos, ouviu a comunidade, e esse curso de Auxiliar de Agropecuária foi a demanda identificada”, explicou.

Sterfson afirma que a realização do curso é um compromisso institucional da gestão, que buscou a viabilidade consultando os docentes da própria unidade, que se dispuseram a contribuir. “O curso foi pensado respeitando os arranjos produtivos locais, e, como não temos programa de fomento para arcar com as despesas, vamos investir recursos próprios, pois entendemos que a formação dessa mão de obra é uma forma de contribuir para o desenvolvimento regional”, frisou o diretor.

O que é o Moodle

O Moodle (Modular Object Oriented Distance Learning) é um sistema de gerenciamento para criação de curso on-line. Esse tipo de sistema é também chamado de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) ou de Learning Management System (LMS).

Rebeca Lopes