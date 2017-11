Professores de Boa Vista têm artigo premiado em Congresso Nacional de Educação Física

O trabalho de Educação Física desenvolvido nas escolas municipais de Boa Vista foi premiado no IX Congresso Nacional de Educação Física, Saúde e Cultura Corporal, que teve como tema: O legado das Olimpíadas para o esporte no Brasil. O evento ocorreu entre os dias 7 e 11 deste mês no estado de Pernambuco.

A Coordenação de Educação Física da Secretaria Municipal de Educação apresentou dois artigos científicos no congresso. O primeiro, com o tema “Gerenciamento da Coordenação de Educação Física Escolar (Cefe) na Rede Municipal de Ensino de Boa Vista”, foi um os quatro premiados na apresentação oral. Nesta categoria concorreram 38 artigos.

Os professores também apresentaram o trabalho intitulado “O componente curricular de Educação Física no município de Boa Vista: da Educação Infantil à Educação de Jovens e Adultos”. Os dois artigos são de autoria dos professores Admilson Nascimento, Cristiano Santos, Camila Coelho Rodrigues e Gledson Eduardo Messias de Souza.

Nos artigos, os professores mostraram como funciona o planejamento de aulas, monitoramento, entrega de materiais esportivos, suporte pedagógico, metodologia e deram um panorama de como a educação física é trabalhada pelos professores e recebida pelos alunos. Os trabalhos evidenciaram o ensino estruturado desenvolvido nas escolas municipais e colocaram Boa Vista em destaque no cenário nacional.

“Quando nós apresentamos a realidade da Rede Municipal de Ensino voltada pra Educação Física, os professores e avaliadores do congresso ficaram muito surpresos com a qualidade e a estrutura que vêm sendo trabalhadas em Boa Vista, desde a Coordenação, planejamento, carga horária dos professores e monitoramento. O nosso acompanhamento pedagógico chamou a atenção dos participantes do congresso”, disse o coordenador de Educação Física da Secretaria Municipal de Educação, Admilson Nascimento.

Na Rede Municipal de Ensino, a Educação Física é dividida em quatro etapas: 1° e 2° períodos, 1º a 3º anos, 4º e 5º anos e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Para cada público são aplicados conteúdos diferenciados, com propostas e atividades adequadas a cada etapa de ensino. O planejamento é seguido por todas as escolas e monitorado pela Coordenação de Educação Física.

Segundo o monitor pedagógico, Cristiano Santos, na hora de montar o planejamento, os professores, a coordenação e a secretaria levaram em consideração a proposta pedagógica, a faixa etária dos alunos e outros critérios. Para ele, esse trabalho faz com que o aluno vivencie a Educação Física desde o primeiro período até a Educação de Jovens e Adultos em sua maior plenitude.

“Hoje, o professor de Educação Física tem um roteiro a seguir. Graças a essa proposta, tanto o professor como o aluno têm a capacidade de saber o que vai aprender do primeiro até o último dia de aula. Isso faz diferença porque há um grande grupo de conteúdos que essa criança vai vivenciar, com jogos, brincadeiras que estão contemplados na proposta de ensino. Ainda tem a possibilidade de o professor flexibilizar o plano dele, acrescentando algo a mais de acordo com a realidade do aluno”, explicou.

A Rede Municipal de Ensino conta com 122 professores de Educação Física. Os alunos participam de duas aulas semanais com uma hora de duração. O conteúdo é definido por bimestre e inclui ginástica, dança, jogos intelectivos, lutas e outros esportes como futebol, basquete, vôlei. Os temas são abordados de forma teórica e prática.

Gleide Rodrigues