Professoras estaduais se destacam em prêmio promovido pelo MEC

Roraima já tem vencedores e destaques da etapa estadual da 10ª edição do PPB (Prêmio Professores do Brasil). Promovido pelo Ministério da Educação, com instituições parceiras, o objetivo do concurso é reconhecer, divulgar e premiar o trabalho de professores de escolas públicas que contribuem para melhoria dos processos de ensino e aprendizagem.

Os professores participantes relataram práticas pedagógicas desenvolvidas com seus alunos. Os premiados na etapa estadual participarão das etapas regional e nacional. Os vencedores das demais etapas serão conhecidos no dia 31 de outubro. A cerimônia de premiação dos seis vencedores nacionais ocorre no dia 6 de dezembro deste ano, na Praça das Artes, em São Paulo.

Na etapa estadual, Categoria Ensino Médio, as professoras vencedoras são Rutemara Florêncio, da Escola Estadual Tancredo Neves, com o trabalho Processos Migratórios e Migrantes em Roraima: O Passado Cruzando o Presente; Maysa Batista Bandeira, da Escola Estadual Gonçalves Dias, com o projeto Redes Sociais Educativas: O Aprendizado Além da Sala de Aula; e Eliana Fernandes Furtado, da Escola Estadual Maria das Dores Brasil, com o projeto MIRD-H2O: Mecanismo de Infravermelho Regulador de Desperdício de Água.

Venceram na Categoria Destaque Ensino Fundamental, do 6º ao 9º ano, as professoras Shirlei Catão dos Santos, da Escola Estadual Professora Crisotelma Francisca de Brito, com o relato: Preciosas; Marly Costa, da Escola Estadual Professora Maria Nilce Brandão, com o trabalho Aprendendo com as Diferenças; e Francisca Silva de Andrade, da Escola Estadual Professor Voltaire Ribeiro Pinto, com o trabalho Gincana do Conhecimento.

Os destaques do Ensino Fundamental, do 4º ao 5º ano, foram as professoras Daniely Rodrigues, da Escola Municipal Aquilino da Mota Duarte, de Boa Vista, com o relato Reconto, Conto…; Maria Ivaneide de Almeida, da Escola Municipal Valdemarino Normando Martins, de Boa Vista, com o trabalho Desenvolvimento Sustentável nos Jardins e Horta na Busca da Qualidade de Vida para os Educandos; e Lucimara Martins, também da Escola Aquilino da Mota, com o relato Lutando por um Mundo Melhor.

Na Categoria Ensino Fundamental, 1º, 2º e 3º ano, foram destaques Elizângela Bastos, da Escola Municipal vovó Clara, de Boa Vista, com o projeto Me Leva no Caminho da Imaginação; Eliene de Oliveira, da Escola João Rodrigues de Sousa, do município de Rorainópolis, com o projeto Horta Educa: Ferramenta na Alfabetização, Letramento e Educação Ambiental; e Vilma Marinho, da Escola Municipal Martinha Thury, de Boa Vista, com o trabalho Água: A importância do Rio Cauamé para a Comunidade.

Na etapa estadual, os vencedores ganham placa em homenagem pelo desempenho no Prêmio. Na etapa regional, o prêmio é de R$7 mil, além disso, o vencedor recebe troféu, uma viagem apoiada pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), para participação em programa de capacitação na Irlanda, e equipamentos de informática, com conteúdo educativo, para as escolas. A premiação para os vencedores da etapa nacional é de R$ 5 mil e troféu.

Prêmio oportuniza visibilidade de histórias e desempenhos

A vivência em sala de aula ganha visibilidade e faz sobressair experiências enriquecedoras para alunos e professores, que participam do Prêmio Professores do Brasil. Uma das vencedoras na Categoria Ensino Médio da etapa estadual, neste ano, e ganhadora da etapa regional do prêmio, na Categoria Ensino Fundamental, em 2014, Rutemara Florêncio, graduada em História e mestre em Educação, apresentou este ano um trabalho que já é vencedor, pois ficou entre os 50 melhores do Brasil, escolhido entre 5.006 projetos, no Prêmio Educador Nota Dez.

“Acho que temos grande chance de vencer a etapa regional”, disse ao falar do trabalho Processos Migratórios e Migrantes em Roraima: O Passado Cruzando o Presente, que virou o livro Histórias Cruzadas, lançado no último mês de agosto numa livraria de um shopping de Boa Vista.

Relatando sobre levas migratórias para Roraima, desde a migração interna, no período de 1990 a 2000, com a chegada de brasileiros de outras Unidades da Federação para o Estado, até o fluxo atual de imigrantes venezuelanos, ela usou interdisciplinaridade e levou os alunos a trabalhar com pesquisa de campo, utilizando a metodologia da história oral, entrevistas e documentários, possibilitando, por último, a narrativa feita pelos estudantes das histórias dos imigrantes entrevistados por eles.

O livro está disponível em PDF e já foi enviado para professores de diversas universidades do Brasil, entre elas, a UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), USP (Universidade de São Paulo), Universidade de Paraná. Os interessados podem solicitar por meio do endereço marabella27@gmail.com.

Também vencedora na Categoria Ensino Médio, a professora Maysa Batista inovou ao usar uma plataforma digital pra disseminar conhecimento. Ela envolveu alunos do Ensino Médio Integrado e professores da Escola Estadual Gonçalves Dias no projeto Redes Sociais Educativas: O Aprendizado Além da Sala de Aula. Um dos grandes ganhos, segundo a professora, foi a redução da evasão escolar.

“A participação no trabalho aumentou o interesse dos alunos do Ensino Médio Técnico, antes, muitos se evadiam”, frisou.

Ao usar a plataforma Edmodo, uma rede social para alunos e professores, Maysa Batista construiu uma ponte ininterrupta de contato com estudantes e outros colegas professores, repassando e trocando informações, inclusive por meio de vídeos, e conversando por intermédio de um chat. “Não tinha mais hora nem lugar para os meninos estudarem, porque a todo o momento trocávamos material e isso facilitou muito em sala de aula. Eles liam antes o conteúdo e, durante as aulas, apenas discutíamos”, explicou.

Sobre as expectativas para as próximas etapas do prêmio, a professora Maysa mostrou-se confiante. “Tenho grandes expectativas, porque foi um trabalho muito bom, envolveu bastante alunos e professores. Espero um bom resultado”, disse.

Já a inserção social de estudantes com necessidades especiais foi o que levou a professora Marly Costa a conquistar o prêmio Destaque na Categoria Ensino Fundamental, do 6º o 9º ano. Trabalhando na Sala Multifuncional da Escola Estadual Professora Maria Nilce Brandão, no bairro Cauamé, ela criou para seus alunos um ambiente propício para aprender com as diferenças.

Mesmo frequentando as salas de aula do ensino regular, esses estudantes, no horário oposto, recebem assistência da professora Marly, com o desenvolvimento de atividades facilitadoras da inclusão social. “Percebo as coisas dessa forma: faça diferente, assim podemos fazer a diferença no trabalho com alunos portadores de necessidades especiais”, ressaltou.

Entre os instrumentos utilizados por Marly Costa no seu cotidiano, estão: palestras, vídeos e apresentações com slides, para alunos e professores, na tentativa de sensibilizar com relação ao preconceito e garantir uma educação inclusiva.