Professora do IFRR participa de curso de capacitação nos Estados Unidos

A professora de língua inglesa do Campus Boa Vista do Instituto Federal e Roraima (CBV-IFRR) Kelly da Silva Costa está participando, no período de janeiro a março de 2017, de uma capacitação para professores da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica na cidade de Woodbridge, estado da Virginia, nos Estados Unidos.

A docente foi selecionada com outros 74 professores de língua inglesa de diferentes Institutos Federais e Escolas Técnicas de todo o País por meio de uma chamada pública. O objetivo da capacitação é fortalecer o domínio de habilidades linguísticas dos professores de língua inglesa dos IFs e das Escolas Técnicas, propiciar o conhecimento de outras práticas pedagógicas e promover o desenvolvimento de metodologias e materiais didáticos para o ensino da língua inglesa.

De acordo com o novo assessor de Relações Internacionais do IFRR, professor Miguel Felix, o incentivo à formação continuada dos docentes da área de línguas adicionais visa contribuir de forma decisiva para o processo de internacionalização do Instituto Federal de Roraima. “Iniciativas como essa favorecem diretamente as relações fronteiriças com os países vizinhos e auxiliam na projeção das ações desenvolvidas pelo instituto fora do Brasil, por meio da valorização da formação linguística e cultural dos alunos, dos docentes e dos técnicos administrativos”, disse Felix, que também é professor de língua inglesa da instituição.

O intercâmbio é uma iniciativa da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do Ministério da Educação em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e com a Northern Virginia Community College (Nova), Campus Woodbridge.