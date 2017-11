Professora de Roraima passa para a última fase do Prêmio Educador Inspirador

O Prêmio Educador Inspirador, promovido pela Quizlet, chegou em sua fase final. Após indicações de alunos de todos o País, seleção de até três semifinalistas por estado e votação popular para definir o representante de cada um, já são conhecidos os 27 professores que seguem disputando a premiação do concurso: uma viagem aos EUA para conhecer a sede da Quizlet, uma das maiores plataformas de ensino do mundo, em São Francisco, na Califórnia.

Em Roraima, a mais votada foi Ellen Alves de Souza, professora de Português da Escola Estadual Professora Diva Alves de Lima. Ela segue como a representante do estado no prêmio. Na próxima fase, consultores da Revista Nova Escola, uma das mais conceituadas em educação no País, vão analisar o perfil de cada concorrente para decidir o vencedor. O resultado será divulgado no dia 18 de dezembro.

Além do professor escolhido como o mais inspirador do Brasil, o aluno que o indicou também ganhará a viagem aos Estados Unidos. Todas as informações sobre o Prêmio Educador Inspirador, inclusive a lista completa de finalistas, estão no site do concurso: https://www.educadorinspirador.com.br.

Sobre o prêmio

O concurso foi lançado no Brasil com o objetivo de reconhecer a importância de ensinar e promover a inovação na educação do país. Este é o primeiro concurso da Quizlet deste tipo, e a empresa escolheu o Brasil especialmente pelo crescente uso de ferramentas didáticas inovadoras em sala de aula.

Surpreendentemente, um relatório do IPEA descobriu que quanto menor o acesso à infraestrutura tem um professor, mais inovador e criativo ele é na integração da tecnologia na sala de aula.

Com o Educador Inovador, a Quizlet apoia os professores que buscam soluções criativas a introduzir tecnologia na sala de aula, seja por meio de um aplicativo de celular ou computador, ou com outros tipos disponíveis, como rádio e SMS.

“Com o concurso e o prêmio, queremos celebrar e compartilhar as ideias inovadoras dos educadores para que mais professores e escolas vejam o benefício da utilização da tecnologia em sala de aula”, comenta Matthew Glotzbach, CEO da Quizlet.

Sobre a Quizlet

A Quizlet (https://quizlet.com) é uma plataforma gratuita de aprendizagem online e off-line com mais de 20 milhões de usuários por mês no mundo, por internet, IOS e Android. As atividades e os jogos da Quizlet ajudam os alunos a aprenderem de forma eficaz e a reter informações a longo prazo. Com 180 milhões de listas de estudos disponíveis, usuários, professores e estudantes podem criar e compartilhar seu próprio conteúdo.

A Quizlet foi fundada em 2005 pelo então estudante de ensino médio Andrew Sutherland quando estava prepara uma prova de francês. Está sediada em São Francisco, Califórnia, e é apoiada pela Union Square Ventures e Costanoa Ventures.

Maryon Machado