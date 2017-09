Professor José Gomes é o novo secretário estadual de Educação e Desporto

O professor José Gomes da Silva é o novo secretário de Educação e Desporto, no lugar de Jules Rimet de Souza Cruz Soares. O decreto de nomeação, assinado pela governadora Suely Campos, foi publicado no Diário Oficial do Estado do dia 6, que circula nesta sexta-feira, 8.

Gomes será auxiliado pelo advogado Shiská Palamitshchece Pereira Pires, no cargo de adjunto de Sistema Educacional e pela professora Maria Neusa de Lima Pereira, como adjunta da Gestão da Educação Básica.

Jules Rimet foi nomeado como vice-presidente da CPL (Comissão Permanente de Licitação). A professora Anna Maria Gaspar Ferst, que era adjunta da Educação, foi nomeada vice-reitora da Univirr (Universidade Virtual de Roraima), cargo antes ocupado pelo agora secretário de Educação.

O advogado Herick Feijó Mendes foi nomeado secretário-adjunto da Casa Civil, em substituição a Shiská Pereira.

Houve mudança ainda na Secretaria de Saúde. O médico Cesar Ferreira Pena de Faria pediu exoneração do cargo e o adjunto, Paulo Bastos Linhares, passa a responder interinamente pela Pasta.

Experiência

O novo secretário de Educação e Desporto, professor Gomes, como é conhecido no meio da educação, tem 62 anos, é cearense da cidade de Mundaú e chegou a Roraima faz 30 anos.

É formado em Letras e Administração. Tem MBA (Master in Business Administration) em Administração, especialização em Consultoria de Micro e Pequenas Empresas e mestrado e doutorado em Educação.

Atualmente, está cursando um segundo mestrado em Educação Agrícola, pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.

É servidor do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Roraima, onde já ocupou cargos de vice-diretor, diretor de ensino e diretor de assuntos acadêmicos.

Convidado pelo Ministério da Educação, foi diretor do Campus do IF do Pará, em Conceição do Araguaia. Em 2014, foi nomeado pró-reitor de Desenvolvimento Institucional do IF do Mato Grosso do Sul. Retornou a Roraima em 2015, a convite, para assumir a vice-reitoria da Fundação Univirr (Universidade Virtual de Roraima).

Professora Maria Neusa de Lima Pereira, adjunta da Seed, é Bacharel em Administração, pela Universidade Federal de Roraima e graduada em Licenciatura em Letras, também pela UFRR, e tem mestrado em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Tem experiência em gestão, como coordenadora, diretora, pró-reitora e reitora. É professora do Instituto Federal de Roraima e atualmente, exercia o cargo de diretora de Políticas de Graduação do IFRR.

Herick Feijó Mendes, novo secretário-adjunto da Casa Civil, é advogado, pós-graduando em Direito Público, ex-assessor da Procuradoria-Geral do Estado.

Tem cursos de aperfeiçoamento pelo Instituto Legislativo Brasileiro em processo legislativo, orçamento público e gestão pública.