Professor do IFRR é selecionado para capacitação do MEC em parceria com empresa alemã

O professor do Campus Novo Paraíso do Instituto Federal de Roraima (CNP-IFRR) Romildo Nicolau Alves foi um dos selecionados para a Capacitação de Multiplicadores em Aproveitamento Energético de Biogás na Agropecuária, desenvolvida pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec-MEC) em parceria com a com a empresa alemã ME-LE Energietechnik GmbH.

Ele concorreu com professores da Rede Federal de Educação Científica e Tecnológica e foi classificado em 6º lugar – posição que garantirá a contrapartida da ME-LE com o custeio das passagens e hospedagem, por meio apoio do banco de desenvolvimento alemão KfW DEG. O professor do Campus Amajari (CAM) Patrício Batista também conseguiu se classificar e, embora não esteja entre os 18 selecionados para realizar as atividades da capacitação, poderá acompanhar os módulos do curso em plataforma EaD.

Alves explicou que o curso será de grande valia para instituição e para o desenvolvimento de Roraima. “Tenho observado que o estado, em especial a região sul, onde está o CNP, tem um potencial gigantesco em relação à energia renovável, principalmente àquela proveniente da biomassa. Portanto, estou otimista de que a capacitação vai possibilitar novos conhecimentos e experiências, permitindo-nos multiplicar essa tecnologia, inclusive com a participação dos produtores locais, de modo que eles despertem para ela e possam, sim, produzir seu gás e contribuir para a melhoria da qualidade de vida local”, disse.

O professor tem doutorado em Tecnologias Energéticas Nucleares pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e, no Campus Novo Paraíso, desenvolve atividades nas áreas de agroecologia e energia renovável, com foco na produção de biogás – uma fonte energética proveniente de materiais orgânicos que tem despontado como alternativa de substituição dos combustíveis fósseis, tão prejudiciais ao meio ambiente.

Para a reitora da IFRR, Sandra Mara Botelho, a oportunidade fomentará a execução de ações que beneficiem a comunidade numa perspectiva de inovação tecnológica. “Estamos confiantes de que a seleção e a consequente capacitação serão importantes para projetar a instituição como vetor de desenvolvimento de tecnologia sustentável no Estado de Roraima”, complementou.

A capacitação será semipresencial, de 1.030 horas, concentrada no Campus Uberlândia Centro do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. As atividades terão início em 27 de novembro e serão executadas pela ME-LE Akademie, que é braço de formação profissional da ME-LE. O objetivo é formar instrutores capazes de atuar na implantação de cursos relacionados com a produção de biogás, compondo seu corpo docente e formando multiplicadores com base nos conhecimentos e experiências adquiridos.