Proeja: IFRR terá representação em evento no Rio Grande do Sul

A cidade de Porto Alegre (RS) vai reunir, no período de 28 a 31 de agosto, profissionais, estudantes e o público em geral interessado em debater os dez anos do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja).

O evento é uma realização dos Institutos Federais de Roraima (IFRR), Rio Grande do Sul (IFRS), Sul-Rio-Grandense (IFSul) e Farroupilha (IFFar), sob a Coordenação do Projeto Monitoramento e Avaliação do Plano Nacional de Educação (PNE) da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Faced-UFRGS).

Representando o IFRR, vão participar dos debates, a convite da UFRGS, o diretor de Ensino do Campus Boa Vista (CBV), Ananias Noronha Filho, doutor em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA), e a professora aposentada, da mesma unidade, Maria Celina de Assis, mestre em Políticas e Gestão de Processos Educacionais pela Faced-UFRGS e integrante da equipe organizadora do evento. Para ela, a iniciativa celebra a relevância do programa para a construção de uma sociedade mais igualitária e justa. “Tudo isso, na perspectiva de formação integral de estudantes que tiveram negado o seu direito de estudar na idade regular”, contou.

Maria Celina explicou que também devem participar do ciclo de debates representantes das secretarias estadual e municipal de Educação de Roraima, do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Roraima e do Instituto Federal do Amazonas.

“O objetivo é pensarmos conjuntamente, com o subsídio das contribuições do evento, em futuras parcerias que desenvolvam a educação de jovens e adultos no âmbito estadual e regional”, finalizou.

Proeja

O programa foi criado pelo governo federal em 2005 e ampliado em 2006. Tem como objetivo integrar a educação profissional à educação básica, contribuindo para a redução do número de brasileiros jovens e adultos com baixa escolaridade e não integrados à Educação de Jovens e Adultos (EJA) convencional.

Laura Veras