Produtores rurais tiram o sábado para cuidar da saúde

O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador Regional Centro Norte (Cerest-BV), levou neste sábado, 22, uma ação de saúde especial à Feira do Produtor que aconteceu durante toda a manhã, onde foram oferecidas aos feirantes e a toda a comunidade diversas especialidades, exames, testes e palestras voltadas à saúde e à previdência do trabalhador.

A ação foi alusiva ao dia do Trabalhador Rural, comemorado no dia 25, mas que foi antecipada a fim de atender um grande número de pessoas. Foram atendidos mais de 70 trabalhadores, entre os serviços oferecidos estão atendimentos médicos, vacinação, testagem rápida de HVI/Sífilis, teste de glicemia, aferição de pressão arterial e material informativo.

“O Cerest sempre promove ações como esta a fim de garantir uma melhor qualidade de vida ao trabalhador. E o homem do campo não poderia ficar de fora. Por isso, nós oferecemos aqui todas estas especialidades para que este também tenha uma boa saúde, recebendo todos os esclarecimentos possíveis”, disse Daniel Zanona, diretor do Cerest-BV.

Feirante há mais de 15 anos, seu João Barbosa aproveitou o sábado para ver como está a saúde. Aos 58 anos, ele afirma que com o tempo, os cuidados devem aumentar. “A gente passa a vida fugindo do médico, mas chega uma hora em que não tem jeito. Temos que entrar na fila e cuidar de nossa saúde o máximo que pudermos”, disse.

O centro

O Cerest atua com a principal função de capacitar e promover a saúde do trabalhador formal e informal, prevenindo acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. O Centro ministra palestras nas empresas e trabalha em parceria com outros órgãos, orientando e mobilizando a sociedade em relação aos temas voltados à saúde dos trabalhadores em Boa Vista.

Fábio Cavalcante