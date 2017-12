Produtores querem agricultura familiar na pauta do Legislativo

Os agricultores mostraram na tarde desta quinta-feira, 14, a força do homem do campo ao comparecerem a audiência pública que discutiu os gargalos enfrentados pelos produtores que investem na agricultura familiar. A audiência foi sugerida pelo presidente da Casa, Jalser Renier (SD), à Comissão de Agricultura, Pecuária e Política Rural, e teve como finalidade apontar os problemas e quais ações podem ser colocadas em prática para alavancar a agricultura familiar, que é a base da cadeia produtiva.

Todas as associações e os produtores são uníssonos quando se trata da pauta reivindicatória. Eles querem que seja resolvida a questão fundiária, pedem urgência na elaboração do zoneamento da produção agrícola, que dirá os locais propícios para cada tipo de cultura.

A infraestrutura das estradas e vicinais também está no topo das reivindicações, assim como a precária assistência técnica que recebem do poder público. Outro ponto que também atrapalha a vida dos produtores é a ausência de incentivo à comercialização dos produtos para atender tanto o mercado interno quanto o externo.

O produtor Charles Henz veio de Rorainópolis e disse que vê a audiência como uma oportunidade para se abrir um canal de diálogo com o Poder Legislativo, para que possa legislar em favor dos produtores. Para ele, o potencial do setor produtivo no Estado é muito grande, mas falta apoio, políticas governamentais que ajudem a identificar os níveis e os perfis dos produtores, o que produzem e incentivá-los.

“As iniciativas governamentais ainda são lentas. É preciso acelerar o passo porque temos vários problemas como a falta do zoneamento da produção agrícola, a infraestrutura das estradas que deixa a desejar, a precária assistência técnica e a ausência de incentivo à comercialização e padronização dos produtos para todos os mercados. Sabemos que numa audiência não vamos resolver o problema da agricultura, mas abre-se um canal para entrarmos na pauta do Poder Legislativo, e no próximo ano realizar outras audiências, grupos de trabalho para elaborar um planejamento em 2018, para que em 2019 possamos começar a executar. Estamos no final do ano e se for colocar alguma coisa no orçamento é para comprar máquinas. Um bom planejamento requer um pensar diferente”, afirmou Henz.

O presidente da Cooper5, Sérgio Fernandes, disse que a situação dos produtores é difícil porque o custo da produção é alto e os órgãos governamentais não dão assistência técnica. “A gente tem dificuldade com a organização da cadeia produtiva porque nos falta a assistência técnica. Não conseguimos usar a Lei 215/98 porque não temos capacidade técnica. Somos uma cooperativa pequena, temos grande logística, mas falta a parte técnica chegar ao agricultor”, disse.

A Cooper5 tem atualmente 615 sócios e, segundo Fernandes, o que ainda salva os produtores é a comercialização da produção para merenda escolar. “Estamos em oito municípios e as nossas pernas são pequenas. Precisamos de ajuda dos órgãos competentes para dar assistência técnica. Hoje entregamos a merenda escolar tanto para o município quanto para o Estado. Já perdemos recursos do projeto de assentamento por falta de assistência técnica, e se isso vir acontecer com a merenda escolar ficaremos desassistidos, sem comercializar nossos produtos”, afirmou.

A falta de incentivos fiscais é outro gargalo enfrentado pelos produtores. “Hoje o Estado hoje não absorve a produção que temos, então o mercado da merenda escolar é importante. Se produzirmos 500 frangos não temos para quem vender porque também não conseguimos competir com o mercado de fora, pois o produto deles é mais barato, haja vista que nosso custo de produção é alto. A agricultura familiar está praticamente abandonada”, reforçou Fernandes.

O superintende do Ministério da Agricultura em Roraima, Plácido Alves, ressaltou que a iniciativa da Assembleia Legislativa em realizar essa audiência terá uma repercussão positiva para o Estado por uma década. “Quero agradecer a Assembleia por ouvir o produtor rural, porque assim não teremos perigo de errar na política pública. A discussão de hoje será importante para a política agrícola do Estado nos próximos dez anos, porque estaremos alinhando com os produtores, e sabendo as necessidades investiremos de forma propositiva nas ações que venham mitigar qualquer problema na agricultura familiar”, analisou.

Para ele, os gargalos da agricultura familiar no Estado se resumem a quatro fatores. “O que falta resolver é a assistência técnica, a questão fundiária, o licenciamento e o crédito para o produtor. Sem crédito, titulação e zoneamento a gente não anda muito”, ressaltou Alves.

O representante da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), Eliezer Campos, disse que estava na hora de se realizar uma audiência com os produtores rurais. “Esse é o momento de ouvir a quem atendemos, mesmo sabendo um pouco dessa problemática, mas ouvindo, discutindo, trazendo soluções, só temos a ganhar”, disse, ao salientar que o que está faltando “é se abrir diálogos com as instituições públicas, privadas, universidades, sociedade civil organizada para chegar um denominador e resolver o problema da agricultura familiar”.

Marilena Freitas