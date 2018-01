Produtores e comerciantes concluem o curso de manipulação de alimentos

A conclusão da capacitação da primeira turma do curso “Manipulação de produtos de origem animal em feiras livres e mercados de Boa Vista”, aconteceu nesta quinta-feira, 18. Ao todo 42 pessoas entre feirantes e comerciantes que atuam nos mercados municipais e feiras livres da capital finalizaram o curso.

Na ocasião, o secretário Municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas, Marlon Buss recebeu para a solenidade de encerramento a promotora de Justiça da Promotoria em Defesa da Saúde do Ministério Público Jeanne Sampaio. Ela destacou que a secretaria está fazendo um excelente trabalho ao capacitar os comerciantes e feirantes, público alvo da ação. “Nós temos uma missão muito importante que é orientar, capacitar e por fim fiscalizar as ações desenvolvidas nestes setores como um todo, buscando assim a qualidade no atendimento ao cliente e as boas práticas de manuseio e produção”.

O Secretário Marlon enfatizou que está satisfeito pelas parcerias firmadas para esse trabalho. “Agradeço muito a Universidade Federal de Roraima, na pessoa do Professor André Siqueira e a todas as pessoas que valorizam o conhecimento e puderam dispor de tempo para participar desta capacitação. A nossa intenção é criar um padrão para os mercados e feiras livres orientando e fiscalizando as ações em busca da qualidade”, concluiu.

O ciclo de capacitações é pré-requisito para a o cadastro no Serviço de Inspeção Municipal (S.I.M) e o recebimento do Selo de origem e qualidade, ambos em processo de implantação no município.

As aulas da segunda turma desta capacitação iniciam na segunda-feira, 22, no auditório da secretaria de agricultura, a partir das 16h e segue até quinta-feira, 25. A proposta é formar mais turmas até atender todos os comerciantes que atuam nos mercados e feiras da cidade, além dos produtores agropecuários que atuarão no mercado do agricultor.