Produtores devem antecipar vacinação contra aftosa para participar da Expoferr

Pecuaristas interessados em expor o gado na 40ª Expoferr (Exposição Feira Agropecuária de Roraima), que ocorre de 5 a 15 de outubro deste ano, terão de antecipar vacinação contra a febre aftosa. A partir da próxima segunda-feira, 11, eles podem solicitar autorização para compra da vacina na sede da Aderr (Agência de Defesa Agropecuária) em Boa Vista ou nas unidades do interior.

De acordo com o diretor-presidente da Agência de Defesa Agropecuária, Gelb Plantão, a antecipação da imunização, que ocorreria apenas na segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa, no começo de outubro, é necessária devido ao período obrigatório de carência, após a aplicação da vacina, para o trânsito dos bovinos. “Existe um período de carência para movimentação dos animais após a vacinação. Animais que recebem a primeira dose da vacina só podem ser movimentados 15 dias depois da vacinação; com duas doses, o prazo pra movimentação é de sete dias. Com três ou mais vacinas, o animal pode ser movimentado a qualquer momento”, explicou.

A apresentação da autorização emitida por um técnico da Agência é necessária para compra da vacina. Além disso, depois de fazer a imunização dos bovinos, os produtores precisam notificar a vacinação em uma unidade ou escritório da Aderr, a fim de obter a GTA (Guia de Trânsito Animal), necessária para o transporte do gado.

Segundo Gelb Platão, proprietários de cavalos, que têm interesse em expor os animais na Expoferr, também precisam ficar atentos, pois será necessária apresentação de exames. “Os donos dos equinos precisam apresentar exames negativos de Anemia Infecciosa Equina – AIE Mormo”, ressaltou.