Produtores das Comunidades Indígenas participam de Dia de Campo

Cerca de 30 produtores familiares participaram na manhã desta quarta-feira, 27, de um dia de Campo realizado na Comunidade Indígena Darôra, na região do baixo São Marcos. O objetivo foi de realizar a transferência de conhecimento sobre a cultura do feijão caupi, que já é cultivado na comunidade.

A ação foi promovida pela Secretaria Municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas ( SMAI), que busca fomentar a agricultura familiar nas Comunidades Indígenas. Os produtores puderam conhecer todos os processos desde a preparação do solo até o estágio atual da leguminosa. Receberam dicas de como identificar possíveis pragas e contê-las preventivamente bem como saber se a planta está se desenvolvendo como deve.

Para o secretário municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas Marlon Buss o Dia de Campo é importante para que os produtores aprendam a fazer todos os procedimentos para uma lavoura que traga mais qualidade na alimentação. “Além disso, os produtores podem comercializar o excedente e gerar renda para suas famílias. Essa é a nossa proposta de trabalho para as Comunidades Indígenas e o Dia de Campo só vem para melhorar o nível de informação”, concluiu.

O produtor familiar Diego Barros dos Santos disse que após o dia de Campo sente muito mais segurança para cuidar da lavoura de feijão. “Hoje aprendi a identificar as pragas e como combatê-las e isso vai ajudar muito mais agora para melhorar a qualidade da nossa produção”, destacou.

O Agricultor Fernando Augusto da Silva, de 87 anos enfatizou que no decorrer dos anos as coisas mudaram muito e é bom saber que se podem usar técnicas na lavoura que melhorarão a qualidade e quantidade da produção. “É muito bom poder contar com a secretaria de Agricultura e Assuntos Indígenas neste trabalho que ajudará muito a nossa comunidade”, frisou.