Produtores da capital são cadastrados pela Prefeitura

A Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas (SMAI) está realizando o levantamento e cadastramento dos produtores estabelecidos em áreas urbanas do município, em locais como Senador Hélio Campos, Operário, Bela Vista e Distrito Industrial.

O objetivo é identificar os produtores e aplicar um questionário que servirá de base para a formação do Banco de dados da SMAI, além de conhecer as principais dificuldades enfrentadas por estes produtores. Até o momento já foram mapeados 60 produtores.

A continuidade do cadastramento se dará com a identificação dos produtores das áreas periurbanas da capital como Bom Intento, Água Boa e a região do Monte Cristo, além dos Projetos de Assentamento Nova Amazônia, Glebas Truarú e Murupú.

Para o produtor Rafael Lima, estabelecido no bairro Operário há 20 anos, o cadastramento é de suma importância para fornecer assistência aos produtores. “Nós estamos satisfeitos com a atenção que estamos recebendo, pois as orientações são de grande valor para melhorarmos e aumentarmos nossa produção”, destacou.

O trabalho da secretaria servirá para nortear as ações para o programa de assistência técnica aos produtores, visando melhorar a qualidade e quantidade de produção com orientações técnicas, para o Mercado do Agricultor, que tem previsão de inauguração para o mês de fevereiro de 2018, além de servir ainda para o cadastro dos produtores no Serviço de Inspeção Municipal (S.I.M) e Selo de origem e qualidade.

Software

Para auxiliar os técnicos da SMAI, a Secretaria Municipal de Tecnologia e Inclusão Digital está desenvolvendo um software que reunirá as informações do produtor de forma completa. Uma vez tendo acesso a qualquer serviço ofertado pelo município, como: saúde, educação, finanças, entre outros, o agricultor terá todos esses dados englobados no programa.

A segunda fase do projeto prevê a integração com o Banco de Dados da SMAI e do Mercado do Agricultor, de forma que todas as informações técnicas referentes à produção também estarão presentes neste banco de dados. O programa será disponibilizado por meio de um aplicativo de telefone móvel.

O secretário adjunto Guilherme Adjuto, esteve visitando os produtores do bairro Operário e destacou que o cadastramento facilitará tanto o acompanhamento e assistência técnica quanto para alimentar o banco de dados do Mercado do Agricultor. “Nós teremos todas as informações organizadas e prontas, atendendo o que prevê o projeto para transformar Boa Vista em uma cidade humana e inteligente”, concluiu.