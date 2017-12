Produtores apresentam alternativas para falta de energia na propriedade rural

Como crescer economicamente sem energia confiável em Roraima? É um questionamento feito há décadas. Entra governo e sai governo e o problema está aí e cada vez mais emperrado.

Para mostrar saídas inteligentes, rápidas e tecnologicamente viáveis, nesta quarta-feira, 6, no auditório da instituição (avenida Major Williams – em frente à Feira do São Francisco), às 15h, a FAERR, Sistema OCB/RR (Sindicato e Organização das Cooperativas do Brasil em Roraima) e a Aprosoja (Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso), juntamente com a colaboração da CNA (Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil), vão discutir com os produtores num seminário intitulado “Desafios da Produção de Energia para os empreendedores rurais de Roraima”, as soluções para o problema.

Dentro da discussão estão contemplados os temas: Contextualização da energia no Brasil e em Roraima; Modelos de Empreendimentos; Casos de sucesso já implantados em propriedades rurais no País; Licenciamento Ambiental, bem como as fontes de financiamento disponíveis.

“Para ter mais força quanto a buscar dessas soluções vamos propor a criação de uma cooperativa de produtores para capitanear esse processo. É uma grande oportunidade de implantar algo que dará resultado a médio prazo. Uma mini hidrelétrica instalada nas propriedades, por exemplo, já é realidade em outros lugares onde o acesso é quase impossível”, defendeu Sílvio de Carvalho presidente dos Sistemas: OCB/RR e FAERR/SENAR.

Carvalho ainda disse que até hoje apenas medidas paliativas milionárias foram tomadas para tentar amenizar a falta de segurança energética. Para FAERR a questão precisa de solução urgente e eficaz.

Palestrante nacional

O palestrante deste momento será o especialista em Meio Ambiente e Energia do Sistema OCB Nacional, Marco Olívio Morato de Oliveira. Ele é cooperado fundador e conselheiro fiscal da COOBER – primeira cooperativa de geração distribuída do Brasil. Também analista técnico e econômico da Organização das Cooperativas Brasileiras, engenheiro agrônomo pela FCA/Unesp, Botucatu-SP, mestre em Hidráulica e Saneamento pela EESC/USP, São Carlos-SP e especialista em Energias Renováveis pelo ISAE/FGV, Curitiba-SP.

Dennis Martins