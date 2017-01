Procuradoria Especial da Mulher trabalha na ressocialização de agressores

Homens envolvidos em casos de violência doméstica familiar, atendidos pelo Chame (Centro Humanitário de Apoio à Mulher), da Assembleia Legislativa, e pela Vara de Penas e Medidas Alternativas (Vepema), do Tribunal de Justiça (TJRR), participaram em 2016 do projeto Grupo Reflexivo Re-construir, desenvolvido pela Procuradoria Especial da Mulher, órgão do Poder Legislativo.

O Grupo, integrado por 15 homens, discutiram em quatro encontros, sobre assuntos como família, estresse, ressocialização, álcool e drogas. A previsão do retorno das atividades, em 2017, será em fevereiro, no prédio localizado na rua Agnelo Bittencourt, no Centro de Boa Vista. As palestras e atividades são aplicadas pela equipe técnica composta por psicóloga, assistente social e advogada.

A procuradora Especial da Mulher, deputada estadual Lenir Rodrigues (PPS), destacou o apoio do Tribunal de Justiça, por intermédio da Vepema. “Entramos num acordo para que em 2017 o Grupo Reflexivo Re-construir seja ampliado. Continuaremos nessa caminhada, com esse trabalho com esses homens que cometeram violência doméstica”, revelou.

Lenir acredita que uma das maneiras de ajudar na redução e prevenção nos casos de violência contra a mulher está no tratamento ao homem agressor. Para ela, isso é possível com a união de forças entre os Poderes, “para que os agressores de hoje não cometam nenhum tipo de violência com a própria companheira”.

Em setembro, o TJRR lançou um edital para escolha de projetos a serem contemplados com premiação de R$ 7 mil para execução das ideias. E o Re-construir ficou entre os 10 aprovados. Lenir comemorou o resultado e garantiu a retirada da proposta do papel. Com o dinheiro, justificou a parlamentar, foi possível comprar materiais, “para que as nossas técnicas pudessem fazer esse Grupo Reflexivo”, disse.

Yasmin Guedes