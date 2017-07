Procuradoria Especial da Mulher iniciará Projeto Papo Reto nas escolas

A Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa de Roraima vai iniciar neste segundo semestre, no âmbito da rede estadual de ensino, o Projeto Papo Reto, que tem como finalidade trabalhar junto aos alunos os reflexos da violência doméstica. O projeto piloto vai começar pela escola Estadual Dom José Nepote, localizada no bairro Pricumã, logo após a volta às aulas.

“O Projeto Papo Reto abrangerá a participação de todos, desde o porteiro até o diretor da Escola. Já nos reunimos com a equipe gestora, eles abraçaram o projeto e estão ansiosos para iniciar a execução. A escola tem 20 turmas, cada qual com 30 alunos e vamos trabalhar turma por turma”, explicou a procuradora adjunta, Sara Patrícia Farias.

Ela deixou claro que não será feita apenas uma palestra, mas um trabalho aprofundado, inclusive com relatórios para posterior propositura de projetos junto ao Poder Legislativo. “Vamos estar com o observatório para que possa ser produzido um relatório e no final, possamos fazer um indicativo de lei”, reforçou, ao salientar que as escolas têm um papel fundamental na vida futura dos alunos no que diz respeito não somente à violência doméstica, mas todas as formas de violência contra a vida.

Sara citou situações já detectadas nessa unidade de ensino escolhida para sediar o projeto piloto. “Lá detectamos que duas meninas que tentaram suicídio, então vamos tratar dessa questão e também do uso abusivo de droga e de álcool, além das questões que envolvem sexualidade, como a gravidez na adolescência”, explicou.

Os gestores também serão treinados para detectar, por meio do comportamento dos alunos, essa diversidade de violência que a criança ou o adolescente pode estar sofrendo. “Vamos tratar desse tema e envolver também a família. Cada aluno vai descrever os dissabores, o tipo de violência que sofreu, que presenciou, e vamos chamar os pais para que possamos trabalhar juntos e mudarmos essa realidade, mostrando a importância da igualdade de gênero e o respeito. Ou seja, vamos ter o papo reto com cada um deles”, detalhou Sara.

Marilena Freitas