Procuradoria Especial da Mulher entrega lenços arrecadados durante campanha

Na manhã dessa segunda-feira, 30, na sede do Chame (Centro Humanitário de Apoio à Mulher), da Procuradoria Especial da Mulher, aconteceu a entrega de dezenas de lenços arrecadados por servidores do Poder Legislativo à Liga Roraimense de Combate ao Câncer (LRCC).

A entrega fechou a programação alusiva a campanha ‘Outubro Rosa’ e contou ainda com uma palestra sobre cuidados, diagnóstico e diminuição de risco para a doença proferida pela acadêmica de medicina e voluntária na Liga, Beatriz Rangel.

Os lenços foram recebidos pela vice-presidente da LRCC, Jandira Negreiros, que agradeceu o empenho, a participação e a parceria da Assembleia Legislativa, por meio da Procuradoria, e de outros setores da Casa, em contribuir para a autoestima de mulheres acometidas pela doença.

“Essa parceria com a Assembleia é de longos anos, sempre contamos com o Chame e esse ano não poderia ser diferente. É importante que a sociedade se manifeste de todas as formas”, disse Jandira. Ela lembrou ainda da disponibilidade de equipe para atender sobre legislação as mulheres com câncer de mama, acolhidas pela entidade. A Liga Roraimense de Combate ao Câncer atua em Roraima há 25 anos e acompanha cerca de 400 mulheres por ano com serviços de psicossocial.

A diretora administrativa do Chame, Ana Nattrodt, parabenizou os envolvidos na campanha e que contribuíram, de alguma maneira, para fazer do Outubro Rosa um mês especial. “A Procuradoria Especial da Mulher, por meio do Chame, está fazendo a entrega simbólica desses lenços para a Liga. A procuradora [deputada Lenir Rodrigues (PPS)] nos incentivou muito e tivemos uma campanha bem farta e agora podemos ajudar essas mulheres”, colaborou.

Corrida

A vice-presidente da LRCC destacou que no dia 11 de novembro, a partir das 17h, haverá a II Corrida Azul e Rosa de Roraima pela Cura do Câncer, com percurso de 5 quilômetros. Foram disponibilizadas mil vagas e as inscrições são feitas na sede da Liga, localizada na avenida Ville Roy e no Ministério Público de Roraima, no Espaço Cidadania, na mesma avenida.

Para efetivar a inscrição, o interessado deve contribuir com gêneros alimentícios, café, feijão ou óleo, que serão destinadas as mulheres atendidas pelo programa Renascer, desenvolvido pela LRCC. No dia da corrida, pede-se para que o participante compareça de camiseta azul ou rosa.

Yasmin Guedes

Jandira Negreiros