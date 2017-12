Procuradoria Especial da Mulher é convidada a debater sobre objetivos do milênio

A Procuradoria Especial da Mulher e representantes do Movimento ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) Nós Podemos, estiveram reunidos na tarde dessa quarta-feira, 6, no plenário Valério Magalhães, da Assembleia Legislativa de Roraima, para debater sobre a redefinição dos núcleos da ODS nos municípios do Estado e a implantação de um em Boa Vista.

Conforme a presidente da ODS regional, Sandra Leocádio, Roraima foi um dos estados a alcançar a adesão da ODS em todas as cidades. Definido em 2015, a cúpula da ONU aumentou de oito para 17 as metas para o desenvolvimento do Milênio, a valer a partir desta quinta-feira, 7.

Esta reunião, segundo Sandra, teve a proposta de reestruturar o colegiado da ODS no Estado e implantar um núcleo da instituição em Boa Vista, única cidade roraimense com ausência de representação. A ideia é reforçar os trabalhos em cada cidade para alcançar as metas e objetivos propostos pela ONU (Organização das Nações Unidas). “Esses 17 objetivos serão trabalhados em todos os Estados, em relação a fome e a miséria, reduzir a fome, em relação a preservação do meio ambiente, até porque é um problema global, em relação à segurança alimentar, enfim, temos vários objetivos a serem cumpridos”, frisou.

A presidente da ODS no município de Amajarí, localizado ao Norte de Roraima, a 164 quilômetros da Capital, Gleice Morais, destacou a importância dessas metas para cada cidade. Desde o convite, acontecido há dois anos, o município foi um dos cinco de Roraima a alcançar melhorias nos oito indicadores para o desenvolvimento do milênio em 2016. “É muito importante que esse trabalho continue. Sabemos que houve uma renovação muito grande nos municípios, principalmente em Boa Vista, estamos aqui hoje para reformularmos o colegiado e darmos andamento no interior, disse.

Para a procuradora Especial da Mulher, deputada Lenir Rodrigues (PPS), é uma honra para o Poder Legislativo compor um grupo importante como esse e participar da elaboração de políticas públicas para melhoria da qualidade de vida da população. “Um grande desafio para Roraima e nosso País e eu sempre cito o exemplo do analfabetismo. Não adianta eu, como cidadã, querer ter qualidade de vida, cuidar da minha saúde, se nós temos ainda um grande desafio que é a erradicação do analfabetismo no país, no nosso estado e nosso município”, salientou ainda para o comprometimento do coletivo com todos os objetivos.

ODS

Os ODS formam uma agenda mundial proposta pela ONU, composta por 17 objetivos e 169 metas, para serem atingidos até 2030. As ações previstas nesta agenda compõem desde a erradicação da pobreza, a melhorias na Saúde, Educação, Meio Ambiente, uso sustentável de recursos naturais, entre outros, divididos em quatro áreas como: Social, Ambiental, Econômica e Institucional.

Yasmin Guedes