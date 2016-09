Procurador Regional da República vai proferir palestra em Boa Vista

O renomado escritor e procurador regional da república com atuação perante o TRF da 1ª Região (Brasília/DF), Prof. Dr. José Jairo Gomes, irá proferir palestra em Boa Vista durante o Seminário de Direito Eleitoral, realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE-RR), por meio da Escola Judiciária Eleitoral de Roraima (EJERR).

Com o tema central “O Impacto do novo CPC nos procedimentos eleitorais”, a palestra ocorrerá no dia 23 de setembro, às 18h30, no auditório da Universidade Estadual de Roraima – UERR. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas no site www.tre-rr.jus.br. O público-alvo é formado por juízes, candidatos, presidentes de partidos, advogados, acadêmicos, imprensa e comunidade em geral.

De acordo com a programação, Gomes abordará ainda temas como elegibilidade e inelegibilidade, abuso do poder econômico e político e condutas vedadas aos agentes públicos. O juiz da 5ª Zona Eleitoral, Dr. Luiz Alberto de Morais Júnior, e o pró-reitor de ensino e graduação da UERR, Sergio Mateus, irão compor a mesa de debates.

Para o presidente do TRE-RR, desembargador Mauro Campello, essa é mais uma importante atividade dentro das ações de educação política realizadas através do Programa Voto Ético. “O procurador regional da república, Prof. Dr. José Jairo Gomes, é um dos mais renomados profissionais da área jurídica, o que torna esta uma importante oportunidade para adquirir informações atualizadas sobre o tema proposto. A palestra é imperdível e nós convidamos a todos para participar”, disse o presidente.

Patrícia Pinheiro