Procon realiza ação no terminal de ônibus em Boa Vista nesta terça-feira

O Procon Assembleia vai realizar nesta terça-feira, 31, a partir das 8h, uma ação de orientação à população no terminal urbano de ônibus em Boa Vista, José Campanha Wanderley, localizado na rua Barreto Leite, Centro.

Durante toda a manhã os consumidores, segundo a diretora do Procon, Eumária Aguiar, poderão tirar dúvidas sobre os direitos na aquisição de bens e serviços, prazos para reclamação, de garantia e devolução de produtos, publicidade enganosa, entre outras realidades que integram as relações de consumo entre fornecedores e consumidores.

“A finalidade de realizar este evento no terminal será facilitar o atendimento às pessoas. Muitas vezes elas não dispõem de tempo para ir ao Procon por conta da correria do dia a dia. Vamos divulgar ainda aos comerciantes e fornecedores de serviços o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Serão distribuídos também adesivos com os números de atendimentos para que os consumidores possam demandar em casos de reclamações ou denúncias”, enfatizou.

Eumária Aguiar reforçou ainda que esta é mais uma etapa do projeto ‘Procon Mais Perto de Você’, que tem o objetivo de aproximar os cidadãos das ações do Legislativo.

Quem precisar dos atendimentos do Procon Assembleia, pode procurar também a sede do órgão, localizada na rua Agnelo Bittencourt, 216, Centro. Dúvidas e denúncias também podem ser enviadas e registradas por meio dos telefones: 4009-4820/4822/4823/4824/4826, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, ou ainda pelo endereço eletrônico proconassembleia@al.rr.leg.br, e solicitar o agendamento.

Tarsira Rodrigues