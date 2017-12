Procon municipal disponibiliza consulta gratuita ao crédito junto a Serasa

A Secretaria Executiva de Proteção do Consumidor do Município de Boa Vista (Procon Boa Vista) disponibilizou a consulta gratuita da situação do CPF junto a Serasa Experian. O atendimento ao consumidor é feito durante todo o dia, sem intervalo para almoço.

“O atendimento é gratuito. É um serviço disponibilizado pelo Procon Boa Vista para facilitar a vida do cidadão que precisa consultar a sua situação de crédito”, disse a secretária executiva, Sabrina Tricot.

Sabrina afirmou ainda que esse atendimento tornou-se possível após assinatura de termo de cooperação do Procon Boa Vista junto a Serasa Experian.“É um serviço a mais que o órgão disponibiliza para o consumidor que procura o Procon municipal. Por meio do atendimento, nós identificamos a empresa que negativou o consumidor ou que aplicou a restrição do seu crédito. Se o consumidor se interessar, dependendo do caso, podemos estabelecer um acordo com a empresa”, disse.

Para os consumidores que residem nos bairros mais distantes do centro da capital, o serviço torna-se muito mais vantajoso. Pois os consumidores não precisam mais se deslocar até o escritório central da Serasa para realizar a consulta. O Procon municipal trouxe mais comodidade e facilidade para os consumidores que buscam a solução de seus conflitos”, garantiu Sabrina.

O consumidor que deseja obter informação sobre a situação do seu CPF junto a Serasa, basta comparecer a sede do Procon Boa Vista situado no Centro de Atendimento ao Cidadão João Firmino Neto, Terminal do Caimbé, sala 02, localizado na avenida dos Imigrantes nº 1612, bairro Caimbé. O atendimento ao consumidor é feito das 8h00 as 18h00.