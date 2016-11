Procon Boa Vista vai notificar Banco do Brasil sobre fechamento de agências

Com a recente notícia do fechamento de aproximadamente 400 agências bancárias no Brasil, o Procon Boa Vista, em ação conjunta com os procons de todo o país, vai notificar o Banco do Brasil da capital para que esclareça quais medidas serão tomadas para evitar que o consumidor sofra qualquer tipo de prejuízo.

De acordo com a coordenadora executiva do Procon Boa Vista, Sabrina Tricot, o banco deverá informar quantas agências serão fechadas nos estados e municípios, quais canais de atendimento serão colocados à disposição do consumidor, bem como quais medidas serão tomadas para minimizar eventuais filas e demora do atendimento, uma queixa frequente de muitos consumidores.

“Os Procons solicitarão ao Banco do Brasil a apresentação de um plano de comunicação para garantir a informação prévia e plena para os clientes sobre as mudanças a serem feitas com o fechamento das agências”.

Sabrina Tricot orienta ainda que eventuais reclamações devem ser feitas na Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON BOA VISTA, localizada no Centro de Atendimento ao Cidadão João Firmino Neto (Antigo Terminal do Caimbé) na Avenida dos Imigrantes, 1612, 1 andar, sala 2, telefones 3625-2219, 3625-6201 e pelo e-mail procon@boavista.rr.gov.br.

