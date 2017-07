Procon Boa vista participa da 16ª Conferência Internacional de Proteção ao Consumidor

O Procon Boa Vista vai participar da 16ª Conferência Internacional de Direitos do Consumidor da IACL. O evento será realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). A abertura será no domingo ,16, às 17h com um Cocktail de boas-vindas e segue até quarta-feira ,19, às 18h.

Este ano, o evento comemora os 25 anos da Associação Internacional de Direitos dos Consumidores e terá a participação de especialistas internacionais vindos de inúmeros países, entre eles a Malásia, Argentina, Inglaterra, Canadá, Portugal, França, Itália e Austrália. Além de profissionais, autoridades públicas e representantes de organizações de defesa dos consumidores e de classe empresariais.

O principal objetivo da conferência será discutir os fundamentos, desafios e o futuro da proteção aos consumidores em todo o mundo. Entre os principais temas em discussão no encontro estão a raiz e os fundamentos do direito e das políticas públicas voltadas a defesa dos direitos dos consumidores; os desafios contemporâneos da proteção aos consumidores e o futuro do Direito/Proteção do Consumidor à nível internacional e de forma sustentável.

A Secretária Executiva de Defesa do Consumidor do Município de Boa Vista, Sabrina Tricot ressalta aguns pontos. “Quando falamos em raiz e os fundamentos do direito e das políticas públicas voltadas a defesa dos direitos dos consumidores estamos focando na vulnerabilidade dos consumidores, na concorrência e equidade no mercado, nas legislações que aplicamos no direito consumerista no âmbito privado e público, além de sua história, da evolução e do diálogo entre o direito do consumidor com a economia”.

No que tange os desafios contemporâneos da proteção ao consumidor, a Conferência irá abordar o pluralismo de fontes legais, noções de produtos e serviços em uma sociedade digital, comércio e dinheiro eletrônico, internet, acesso à justiça, segurança de produtos, publicidade, além da falência, seguros, turismo e entretenimento.

Espera-se que os participantes da Conferência reflitam sobre o futuro dos direitos dos consumidores, por meio das discussões sobre proteção ao consumidor internacional, nacional, regional e local, turismo e comércio eletrônico internacional, consumo sustentável, produtos digitais, além de propriedade intelectual, privacidade e proteção de dados pessoais.

Segundo a secretária, a 16ª Conferência da Internacional Association of consumer Law – IACL é um evento técnico-ciêntífico muito importante para os Órgãos de Proteção e Defesa do Consumidor de todo o mundo, por se tratar de uma oportunidade de capacitação, atualização, conhecimento e troca de experiências.

“A conferência internacional vai permitir que tenhamos a atualização de conteúdos que possuam temáticas novas e diversas das que estamos acostumados. É também um espaço para novos contatos profissionais na área de atuação dos Órgãos de Defesa dos Consumidores, além, é claro, da troca de experiências”, comentou.

Sabrina Tricot destacou, ainda, que as legislações consumeristas, hoje em dia, estão em constante evolução e influenciam diretamente na forma como os serviços são prestados pelos órgãos de defesa dos consumidores. “A participação de nossa Secretaria Executiva, por meio do Procon Boa Vista, em um evento dessa magnitude, irá contribuir sobremaneira no desenvolvimento de nossas ações e políticas públicas voltadas aos consumidores, no Município de Boa Vista”, finalizou.

