Procon Boa Vista orienta consumidores para compra do presente dos Pais

O Dia dos Pais é uma das principais datas para o comércio varejista. É comemorada no segundo domingo do mês de agosto, 13. A data movimenta lojas e shoppings das cidades. O Procon Boa Vista elaborou algumas dicas para auxiliar o consumidor na escolha do presente e também evitar possíveis surpresas.

Na hora de pensar no presente dos Pais, o consumidor deve, inicialmente, fazer uma pesquisa de preços em diferentes lojas devido à variação de preços de uma loja para outra. Assim, o consumidor poderá encontrar um produto de qualidade bem mais barato.

Mas antes de comprar o presente é importante levar em consideração o preço, a quantidade e a qualidade do produto. É sempre bom não fazer compras por impulso e sempre redobrar a atenção quanto ao pagamento, que pode ser a vista, a prazo ou em dinheiro, cartão de crédito ou débito.

A Secretária Executiva do Procon Boa Vista, Sabrina Tricot, explicou que na relação de pagamento os lojistas podem praticar preços diferenciados. Essa lei entrou em vigor em junho passado. “Os comerciantes são obrigados a informar os preços e descontos concedidos ao consumidor, em local visível, e com as devidas opções de pagamento. Se a opção for parcelamento, o lojista deve informar além do número de parcelas, a taxa de juros ao mês e ao ano, encargos e o valor total da compra a prazo”, comentou.

Perfumes e Cosméticos – Na compra de perfumes ou cosméticos nacionais ou importados, o consumidor deve observar se a embalagem contém instruções de uso, características, registro no órgão competente, prazo de validade, composição, volume, quantidade, condições de armazenamento e identificação sobre o fabricante ou importador, e se as informações estão em língua portuguesa.

Eletroeletrônicos – Ao presentear o paizinho com eletroeletrônicos, o consumidor deve solicitar o teste do aparelho para demonstrar o seu funcionamento. Não esquecer de observar se o equipamento dispõe de manual de instruções em língua portuguesa e relação da rede autorizada de assistência técnica.

Celulares – Quanto a aquisição de aparelhos celulares, o Procon Boa Vista aconselha que a aquisição deve ser feita em lojas autorizadas e em caixa original lacrada. Na aquisição de planos e pacotes de uma operadora, a dica é ler atentamente o contrato e avaliar as necessidades do presenteado.

Cestas de café da manhã – Se o presente for uma cesta de café da manhã, é importante observar o conteúdo, a quantidade de itens e a marca dos produtos, e se estão embalados separados dos demais produtos (revistas, jornais, etc).

Calçados e vestuário – Na compra de roupas e calçados, o consumidor deve observar, atentamente, se o produto apresenta algum defeito antes de efetuar o pagamento. A substituição do produto por motivo de cor ou tamanho é uma opção do estabelecimento, e deve ser informada na etiqueta ou nota fiscal, no ato da compra.

Políticas de Troca

Todos os produtos adquiridos fora do estabelecimento comercial, como celular, internet, correio postal ou catálogos podem ser canceladas no prazo de sete dias, contados da assinatura do contrato ou do recebimento do produto.

O consumidor tem direito a devolução dos valores já pagos. Caso a empresa não queira fazer a troca do produto, o consumidor pode efetuar sua reclamação na sede do Procon. “O Código de Proteção e Defesa do Consumidor (CDC) estabelece prazo de 30 dias, como garantia legal, para produtos não duráveis, como alimentos, e até 90 dias, para produtos duráveis, como celular, televisão, geladeira, entre outros”, informou Sabrina Tricot.

O Procon Boa Vista funciona no Terminal João Firmino Neto – Avenida dos Imigrantes, n.º 1612/Caimbé – sala 02, em horário comercial. Mais esclarecimentos de dúvidas estão disponíveis também pelo telefone (95) 3625-2219 e na sede do PROCON Boa Vista.