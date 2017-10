Procon Boa Vista orienta a compra do presente para o Dia das Crianças

O Dia das Crianças é uma das principais datas para o comércio varejista e, principalmente, para a criançada. A data é comemorada no dia 12 de outubro. Para garantir o presente de qualidade e sem riscos, o Procon Boa Vista preparou algumas orientações importantes para evitar aborrecimentos futuros.

A compra dos presentes das crianças deve começar pela pesquisa de preços já que podem sofrer variação de valores de um estabelecimento para outro. É importante também estar atento a melhor forma de pagamento, por meio do cartão de crédito, compra a prazo ou à vista.

A Secretária Executiva do Procon Boa Vista, Sabrina Tricot, informou que, em muitos casos, o consumidor entra em uma loja apenas por conta do anúncio estampado na vitrine, e nem sempre a oferta é cumprida pelo fornecedor.

“O consumidor não deve se deixar enganar com propagandas enganosas. O preço estampado na embalagem é o valor a ser pago no caixa. É sempre bom pedir um desconto. Mas, em caso de dúvidas, procure outra loja que possa ofertar um preço mais vantajoso”, disse Sabrina Tricot.

Outra dica é ler todas as informações sobre o brinquedo no manual de instruções no idioma português para facilitar a compreensão. As regras aplicadas aos produtos nacionais também valem para os produtos importados. O consumidor deve verificar alguns itens do produto na embalagem, como: idade da criança a ser presenteada; identificação do fabricante – nome, CNPJ, endereço – instruções de uso, montagem a informações sobre eventuais riscos à criança. Produtos sem o selo são perigosos porque não têm nenhuma garantia de qualidade.

Os pais ou responsáveis devem observar o número de peças do brinquedo, a faixa etária e se o brinquedo possui o selo de segurança do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial) que garante a qualidade do produto brasileiro.

É sempre bom verificar se a matéria prima não é tóxica e à prova de fogo, e também se o brinquedo tem pontas ou articulações que possam machucar a criança. Caso o brinquedo machuque a criança, em razão do defeito, somente o fabricante ou importador poderá ser responsabilizado. O comerciante só responderá se o primeiro não puder ser identificado.

O prazo para o consumidor reclamar é de cinco anos a contar da data do acidente. E, como prevenir é melhor que remediar, os pais devem evitar brinquedos: Com partes pontiagudas, cantos afilados, quinas ou arestas cortantes; cordões superiores a 30 cm; peças pequenas que as crianças possam engolir; aberturas que possam prender os dedos e com material inflamável; voltagem superior a 36 volts; materiais que incluam vidros ou que se quebrem facilmente; materiais tóxicos ou que soltem tintas e com cheiro e formas que imitem alimentos conhecidos.

Ao fechar a compra, o consumidor deve solicitar cupom fiscal ou tíquete de caixa após o pagamento do produto. Eles serão necessários em caso de eventual troca do produto defeituoso e também para fazer valer os direitos de consumidor.

O Procon sempre ressalta que a política de troca do produto depende de cada estabelecimento. O fornecedor tem 30 dias de prazo a partir do dia da reclamação para resolver o problema. Se não for solucionado dentro desse prazo, consumidor tem direito a: restituição imediata do valor pago corrigido, abatimento proporcional no preço ou substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso – art. 18 do CDC.

O consumidor pode desistir da compra, se efetuada fora do estabelecimento comercial, no prazo de 7 dias, a contar do recebimento do produto ou serviço. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto no artigo 49 do CDC, os valores eventualmente pagos serão devolvidos, de imediato, atualizados”, informou Sabrina Tricot.

O Procon boa vista fica localizado no Centro de Atendimento ao Cidadão João Firmino Neto (Terminal do Caimbé) na Avenida dos Imigrantes, n.º 1612, 1º andar, sala 01 – Buritis, fone (95) 3625-2214, (95) 99132 – 2816