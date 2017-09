Procon Boa Vista celebra 27 anos de criação do CDC

A Prefeitura de Boa Vista por meio da Secretaria Executiva de Defesa do Consumidor – PROCON BOA VISTA promove, no período que vai de 19 a 22 de setembro, programação alusiva aos 27 anos de criação do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A programação inicia nesta terça-feira, 19, com o lançamento do CDC em Braille – versão em português e também dos CDC´s nas versões em inglês e espanhol.

A programação seguirá com diversas atividades, dentre elas uma palestra com o tema: Superendividamento, voltada para os servidores da Prefeitura, que será proferida pelo Chefe de Departamento de Atendimento ao Consumidor do Procon Boa Vista, Márcio Amorim, às 15h, do dia 19 no Auditório da PMBV, em parceria com o Programa Servidor de Valor. O assunto é recorrente em muitos ambientes familiares e pode impossibilitar ao consumidor o pagamento de suas dívidas e, ainda, o comprometimento de todo o seu orçamento mensal.

No dia 20, a equipe técnica do Procon Boa Vista irá distribuir o selo do PROCON nas principais avenidas do comércio de Boa Vista e, no dia 21, o selo do PROCON também será entregue nas lojas dos shoppings da cidade.

Já no dia 22, na parte da manhã, a equipe técnica do Procon Boa Vista irá ministrar palestra para os integrantes do Programa Cabelos de Prata, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Centenário, levando o Projeto PROCON EDUCA com o tema – Idosos: “Conhecendo seus Direitos”.

Ainda no dia 22, pela tarde, a Secretária Executiva de Defesa do Consumidor do Município de Boa Vista, Sabrina Tricot irá levar o PROJETO PROCONZINHO para os alunos da Escola Municipal Luiz Canará, na zona oeste de Boa Vista, onde irá ministrar a palestra com o tema: “Introdução ao consumo: Consumo sustentável e consciente”.

Sabrina Tricot, disse que a semana visa celebrar não apenas mais de duas décadas de serviços prestados a proteção e defesa dos direitos do consumidor, como também diversas conquistas para os cidadãos que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) trouxe, além de aproximar ainda mais o PROCON da população.

“O Código Brasileiro de Defesa do Consumidor (CDC) trouxe avanços e um ordenamento jurídico importante à proteção e defesa aos direitos do consumidor, uma vez que passou a disciplinar as relações de consumo entre fornecedores e consumidores”, comentou Tricot.

Ainda sobre os eventos da semana, “É de suma importância destacar o lançamento do Código de Defesa do Consumidor em Braille. Escolhemos esta semana porque temos no dia 21 de setembro a data em que se comemora o Dia Nacional de luta das pessoas com deficiência. A data é comemorada e lembrada todos os anos, servindo de momento para refletirmos e buscarmos novos caminhos de inclusão social”, frisou a Secretária.

Com este pensamento, estamos lançando o CDC em Braille, que estará disponível para os consumidores na sede do Procon Boa Vista. A partir de agora, os consumidores que possuírem deficiência visual poderão ter acesso ao CDC para obterem esclarecimentos sobre os seus direitos garantidos pelo Código. A consulta poderá ser feita, diariamente, na sede do Procon Boa Vista”, disse Sabrina Tricot.

O Procon Municipal fica localizado no Centro de Atendimento ao Cidadão João Firmino Neto – Terminal do Caimbé – Avenida dos Imigrantes, n.º 1612/Buritis – sala 02. O atendimento é feito em horário comercial.

Programação

19/09 – Lançamento do Código de Defesa do Consumidorem Braille – Em comemoração ao aniversário de 27 anos de criação do CDC – Apresentação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) em Braille. E também, nas versões inglês e espanhol.

19/09 – Palestra – tema: ‘Superendividamento’ – Márcio Amorim – Chefe do DAC do Procon Boa Vista – Auditório da PMBV às 15h (convidar servidores – SERVIDOR DE VALOR)

20/09 – Distribuição do Selo do PROCON nas principais avenidas do comércio de Boa Vista.

21/09 – Distribuição do Selo doPROCON nos shoppings da cidade.

22/09 – Palestra no CRAS Centenário – PROCON EDUCA – Tema:“Idosos: conhecendo seus direitos”, c/ Palestrante: Assessor Técnico do Procon Boa Vista, Gero Cardoso.

Palestra na escola municipal Luiz Canará às 15H00 – “Projeto Proconzinho” – c/ Secretária Executiva do Procon Boa Vista Sabrina Tricot e equipe