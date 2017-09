Procon Boa Vista alerta sobre venda de milhas aéreas

O mês de dezembro chegando e com ele as férias de final de ano. Na hora da compra das passagens aéreas, muitos consumidores optam por viajar com bilhetes comprados por meio de programas de milhagens em face do preço convidativo. O que os consumidores não se atentam é para o risco de prejuízo em determinadas situações envolvendo essa prática.

A comercialização é considerada arriscada. Segundo o Procon Boa Vista a venda de bilhetes aéreos por milhagem é feita com facilidade por pessoas físicas em anúncios na internet e também por meio das agências de viagens e de turismo.

“As empresas do setor ofertam bilhetes aéreos, muitas vezes, com valores até três vezes menores do que bilhetes adquiridos nas empresas do setor. Esses valores são atrativos. São milhas compradas de terceiros, pessoas físicas – que não possuem empresa cadastrada e as negociam livremente. O consumidor paga a passagem e leva pra casa um suposto bilhete de viagem. Somente na hora do check-in da companhia aérea percebe que caiu em um golpe, pois a suposta passagem já foi cancelada pelos golpistas”, disse a Secretária Executiva do Procon Boa Vista, Sabrina Tricot.

As milhas são ofertadas por meio de programas de fidelidade das companhias aéreas aos clientes. Gastos realizados por meio de cartões de crédito se transformam em pontos que se acumulam e podem ser trocados por passagens aéreas. Conforme regulamento desses programas de fidelidade é uma bonificação que não pode ser comercializada por ser de uso individual e restrito.

“Sabemos que muitos consumidores fazem parte dos programas de fidelidade das companhias aéreas. O Procon Boa Vista orienta aos consumidores que antes de fecharem a compra dos bilhetes aéreos, observem a veracidade do anúncio e a procedência da empresa, conversem com pessoas que já tenham adquirido passagens ou pacotes por determinada empresa e se existem reclamações em sites de busca, além de observarem se a empresa tem endereço físico e CNPJ válidos”, esclareceu Sabrina Tricot.

Os golpistas também utilizam cartões de crédito roubados e clonados de consumidores para aplicarem esse tipo de golpe. Para evitar o seu uso por terceiros, a orientação é fazer o boletim de ocorrência e posterior cancelamento do cartão de forma imediata e não esquecer de verificar o saldo das milhas sempre que possível.

Compra de passagem aérea em locais clandestinos

O comércio é anunciado na internet como “negócio legal”. É uma prática considerada “ilegal” pelas empresas de turismo por conta da concorrência. Esse tipo de compra também pode transformar a viagem do consumidor em um problema.

O Procon Boa Vista alerta para a comercialização dos bilhetes aéreos em locais clandestinos e anúncios em jornais e nas redes sociais como facebook, Instagram e whatsapp.

O empresário de uma agência de viagem em Boa Vista, Marcelo Ribas, disse que existem muitas pessoas na capital se passando por empresas de turismo, sem qualquer habilitação para a atividade.

“Essas pessoas comercializam passagens aéreas em plena praça pública e anúncios em jornais de grande circulação locais. E o pior é que muita gente ainda se ilude com esse tipo de oferta e ameaçam as empresas regulares, além de colocar em risco a viagem dos passageiros, e tudo é feito com um simples encontro informal”, comentou o empresário.

De acordo com a Secretária Executiva do Procon Boa Vista, Sabrina Tricot, se o preço da passagem está muito abaixo da média oferecido no mercado, o consumidor deve desconfiar. Às vezes pode ser uma grande oferta, mas o consumidor deve ter sempre esse cuidado para não cair em armadilhas.

“Existem muitas pessoas mal intencionadas que se utilizam de websites para anunciar a venda de passagens por milhas e acabam transformando a viagem do consumidor em um grande transtorno. Há casos de consumidores que tiveram a passagem cancelada poucos dias antes do embarque, e ainda pessoas que efetuaram o pagamento das passagens que sequer foram emitidas ou encaminhadas por e-mail. Em todas essas situações, os consumidores não conseguiram contato com os representantes das empresas e perdem tudo que investiram”, informou Sabrina Tricot.

