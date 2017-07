Procon Assembleia realizará audiências de conciliação a partir desta segunda-feira

Antes mesmo da realização de 13 audiências de conciliação promovidas pelo Procon Assembleia a partir desta segunda-feira, 24, uma já foi resolvida. Essa eficácia reforça o importante trabalho que o órgão da Assembleia Legislativa de Roraima (ALERR) desempenha na proteção e defesa dos direitos e interesses dos consumidores. Por mês acontecem quase 60 audiências e mais de 80% dos casos são solucionados.

Segundo informou a consultora jurídica do Procon Assembleia, Carolina Carvalho, a audiência de conciliação é um mecanismo utilizado para atender o consumidor, em casos de reclamação contra alguma empresa, que não teve resolvido o problema no setor de atendimento do Procon. “É quando o consumidor nos relata algum tipo de situação que ele acha que está sendo enganado e, após analisarmos, o atendente liga para o fornecedor e não se consegue um entendimento entre as partes envolvidas”, explicou.

Ainda no setor de atendimento do Procon Assembleia, após ouvir a reclamação do consumidor, se faz uma ligação para a empresa na tentativa de solucionar o caso. Sendo resolvido o procedimento é arquivado, caso contrário é marcada uma data para uma audiência de conciliação entre as partes envolvidas.

Sobre o acordo fechado entre o consumidor e a empresa, mesmo antes da data da audiência de conciliação, que aconteceria na segunda-feira, Carolina disse que o reclamante esteve no Procon Assembleia no dia 13/07. “Entramos em contato com o fornecedor e recebemos nesta quinta-feira, 20, uma proposta da empresa dizendo que o problema já tinha sido resolvido”, contou. Ainda na segunda-feira, 24, estão agendadas outras duas audiências, a partir das 8h.

Audiências

Na terça-feira, 25, terá uma audiência de conciliação; três na quarta-feira, 26; um na quinta-feira, 27, e seis na sexta-feira, 28, a partir das 8h.

Edilson Rodrigues