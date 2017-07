Procon Assembleia realiza mais de 500 atendimentos e resolve 81% dos casos

Os números apontam um saldo positivo de atendimentos promovidos pelo Procon Assembleia neste primeiro semestre de 2017. No setor de conciliação, por exemplo, das 159 audiências realizadas, 129 resultaram em acordos, o que representa 81% dos casos solucionados a favor do consumidor.

“São números importantes e que demonstram a relevância do serviço prestado pelo Procon Assembleia. Esses casos que resultaram em conciliação são aqueles que não foram resolvidos imediatamente no atendimento, por serem mais complexos, com a necessidade de se realizar audiências convocando o fornecedor para que, frente à frente com o consumidor, e um conciliador, buscassem o entendimento”, disse o presidente do Procon Assembleia, deputado Coronel Gerson Chagas (PRTB).

No entendimento do parlamentar, esse saldo positivo é resultado de um conjunto de ações que fortaleceram ainda mais o órgão de defesa do consumidor da Assembleia Legislativa. Coronel Chagas citou como exemplo as novas instalações do Procon e todo o aparato para melhorar o atendimento, além da grande demanda.

“O Procon Assembleia está com uma nova sede, mais ampla e com mais recursos para atender o cidadão. Está bem instalado, no Centro da cidade, com equipamentos, telefone, computadores, sistemas de controle de processo e uma equipe de servidores especializada em Direito do Consumidor”, ressaltou o presidente, ao salientar que a mudança de sede ocorreu em razão da grande demanda dos consumidores, que tornou pequeno o espaço do Procon, que funcionava nas dependências na Assembleia Legislativa do Estado de Roraima (ALE/RR).

O setor jurídico do Procon realizou também 159 notificações e nove autos de autuação com resposta imediata dos fornecedores, que atenderam todas as pendências estabelecidas pelo Procon no documento de autuação.

“O Procon recentemente começou a dar um atendimento na questão da renegociação de dívidas com empresas que fazem empréstimos, onde o cidadão chega em um ponto que não consegue mais pagar a prestação. O Procon está analisando cada caso, e verificando aqueles em que há juros exorbitantes ou mesmo não sendo assim, buscando uma conciliação entre as partes. Na última semana foram dez casos que chegaram ao Procon e que foram resolvidos”, ressaltou deputado Coronel Chagas.

No total foram realizados 581 atendimentos nesses seis meses, com 85% dos casos solucionados pelos servidores. “O Procon deu uma resposta rápida ao cidadão que comprou um bem, um serviço e que não foi prestado da maneira devida. São números importantes que com certeza auxiliam a sociedade roraimense”, reforçou o parlamentar.

Neste semestre o Procon recebeu também muitas demandas relativas à empréstimos financeiros feitos à rede oficial de banco e também nas empresas credenciadas para atuar no setor. Nos casos analisados houve redução de 60% dos juros exorbitantes, além de parcelamento do restante da dívida.

Diante de números tão positivos, a expectativa do presidente do Procon é que neste segundo semestre o órgão de defesa do consumidor seja ainda mais atuante, inclusive no interior do Estado. “Nossa expectativa é que a gente possa cada vez mais prestar um serviço de melhor qualidade. Já estamos com um Núcleo Avançado da Assembleia no município de Alto Alegre e é de interesse da Mesa Diretora desta Casa, estender uma unidade também na cidade do Bonfim, onde serão disponibilizados serviços do Procon, do Chame (Centro Humanitário de Apoio à Mulher), da Escola do Legislativo e do Programa Abrindo Caminhos. Aonde esse Núcleo da Assembleia for, terá um Procon à disposição da população”, anunciou Coronel Chagas, ao enfatizar que a meta da Mesa Diretora é levar esse Núcleo para todos os demais municípios.

Marilena Freitas