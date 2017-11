Procon Assembleia realiza atendimento neste sábado, 18, no bairro Sílvio Botelho

A equipe técnica do Procon Assembleia, instituição ligada a Assembleia Legislativa de Roraima, realizará neste sábado, dia 18, a partir das 9h, uma caminhada no comércio informal do bairro Sílvio Botelho, na zona Oeste de Boa Vista, entre as ruas Raimundo Rodrigues e Pedro Aldemar Bantim.

A ação faz parte do projeto ‘Procon mais perto do Consumidor’, cujo intuito é manter a relação saudável entre fornecedores e consumidores. “Precisamos esclarecer ao fornecedor sobre os direitos dos consumidores e, assim, a gente ter um equilíbrio dessa relação”, explicou a diretora do Procon Assembleia, Eumaria Aguiar.

Na caminhada, a população em geral, bem como lojistas e vendedores, receberão material informativo do Procon Assembleia, com endereço e telefone, além de receberem uma edição do Manual do Consumidor, elaborado pelo Poder Legislativo. A ação encerrará ao meio-dia.

O Procon Assembleia funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h, na rua Agnelo Bittencourt, número 216, no Centro da cidade. Denúncias e orientações podem ser feitas pelos telefones 4009-4820/4822/4823/4824 ou 4826, ainda pelo e-mail proconassembleia@al.rr.leg.br.

