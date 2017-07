Procon Assembleia realiza 10 atendimentos em uma semana

Até o final de julho, o Procon Assembleia, órgão ligado a Assembleia Legislativa de Roraima (ALERR), realiza uma ação de renegociação de dívidas entre consumidores e fornecedores, como empresas de eletrodomésticos, de serviços e bancos ou financeiras. A ideia é fazer com que o consumidor tenha direito a parcelar ou quitar a dívida existente e retirar o nome dos serviços de Proteção ao Crédito, SPC ou Serasa.

Em uma semana de atendimento, o Procon Assembleia realizou aproximadamente 10 conciliações entre cliente e empresa. Para participar do processo, o consumidor pode procurar a sede do órgão, localizado na rua Agnelo Bittencourt, nº 216, no Centro da cidade, e apresentar documentos pessoais e comprovantes do débito, boleto ou carnê.

“Entraremos em contato com o fornecedor, intermediaremos essa dívida, parcelando de maneira que o consumidor possa pagar dentro do orçamento familiar e o mais importante de tudo é tirar o nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito”, explicou o diretor do Procon Assembleia, Lindomar Coutinho, ao ressaltar sobre a possibilidade dada para novas compras e dar a garantia ao fornecedor o recebimento do dinheiro.

Com esse número de conciliações realizadas nesse período, Lindomar Coutinho avaliou como positivo, o que seria resultado da confiabilidade da população junto ao órgão do Poder Legislativo. Segundo ele, esse retorno intensifica ainda mais os trabalhos e que resulta em benefícios ao consumidor.

Essa ação, de acordo com o diretor, foi o efeito gerado pela procura dos consumidores e dos lojistas dispostos em sanar dívidas e fazer a economia girar no mercado. A primeira aconteceu em 2015, com mais de 100 atendimentos. “Em virtude desse saldo positivo, as pessoas e as lojas estão a nos procurar novamente, isso é importante pra lojas porque eles vão receber, eles acreditam no trabalho do Procon e nós estamos dando uma garantia para o consumidor”, frisou.

Quando um acordo não é acertado durante a audiência de conciliação, o Procon Assembleia, em parceria com o Tribunal de Justiça de Roraima (TJRR), homologa o processo para que haja segurança para ambas as partes. Os consumidores podem tirar dúvidas e denúncias pelos telefones 4009-4820/4822/4823/4824/4827, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30.

Yasmin Guedes