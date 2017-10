Procon Assembleia promove ação na zona Oeste de Boa Vista

Com o objetivo de conscientizar os fornecedores sobre os direitos assegurados aos consumidores pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor (CDC), a equipe de técnicos do Procon Assembleia esteve neste sábado, 28, na área comercial localizada no entorno da Feira do Garimpeiro, na avenida Ataíde Teive, zona Oeste da cidade.

Durante a ação os técnicos distribuíram o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e esclareceram dúvidas sobre as relações de consumo entre clientes e empresários. Segundo uma das atendentes do Procon Assembleia, Verinha Paes, tanto consumidores quanto lojistas, possuíam dúvidas sobre os direitos e deveres.

“Hoje tivemos a oportunidade de deixar para eles o Código de Defesa do Consumidor e muitos consumidores já iniciaram a leitura na rua mesmo. Nossa equipe foi muito bem recebida pela população e pelos comerciantes aqui da zona Oeste”, afirmou Verinha.

A gerente de loja Ionaya Vasconcelos avaliou como positiva a ação e disse achar fundamental esse tipo de iniciativa, porque proporciona o consumidor e fornecedor momentos esclarecedores. “Acho importante estarmos sempre bem informados e em parceria com órgãos como o Procon Assembleia, pois tanto o comércio quanto os consumidores precisam estar cientes de seus direitos e deveres”, comentou.

Segundo a diretora do órgão de defesa do Poder Legislativo, Eumária Aguiar, esta é mais uma etapa do projeto ‘Procon Mais Perto de Você’. “Desenvolvemos um trabalho para estar junto do comércio, do comerciante e dos consumidores. Isso fortalece a relação de consumo que precisa ser estabelecida e respeitada por ambos. Hoje na Ataíde Teive distribuímos além do Código de Defesa do Consumidor, adesivos com os contatos do Procon”, disse.

Eumaria destacou ainda que os fornecedores estão cada vez mais atentos e interessados em manter uma relação responsável com o consumidor. Ainda segundo a diretora do Procon, eventos como estes tem despertado o interesse de empresários em treinar os funcionários, para que eles possam estar cada vez mais preparados para lidarem com situações de crise que envolvam os direitos e deveres do consumidor. “Quanto mais informação eles tiverem, mais proveitosa e responsável será relação de consumo”, destacou.

O Procon Assembleia está localizado na rua Agnelo Bittencourt, 216, Centro. Para mais informações há ainda os telefones 4009-4820/4822/4823/4824/4826, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, ou ainda pelo endereço eletrônico proconassembleia@al.rr.leg.br, e solicitar o agendamento.

Tarsira Rodrigues