Procon Assembleia orienta consumidores no Centro da cidade

Nesta segunda-feira, 23, os técnicos do Procon Assembleia em uma ação que iniciou as 9h, estiveram no centro comercial de Boa Vista, entre as ruas Jaime Brasil e Sebastião Diniz, orientando consumidores, fornecedores e lojistas, sobre o Código de Defesa do Consumidor e também quanto aos serviços oferecidos pelo órgão.

A auxiliar de enfermagem Madalena Magalhães aproveitou para resolver um problema que está enfrentando junto a uma operadora de telefonia fixa no Estado. “Eu já tentei resolver pelo telefone várias vezes, mas eles sempre arranjam uma desculpa para não encaminharem minha demanda. Agora aqui pelo Procon, o atendente já ligou e eles marcaram uma negociação para amanhã, 24, fiquei tranquila e satisfeita agora”, disse a auxiliar de enfermagem.

Nos estabelecimentos comerciais foram entregues edições do Código de Defesa do Consumidor e realizado orientações aos gerentes e proprietários. Andrea Fonseca possui um pequeno empreendimento no comércio varejista instalado no centro comercial de Boa Vista.

Ela avaliou como positiva esta ação. “Sempre é bom estarmos preparados para lidar com qualquer situação de crise que envolva empresários e consumidores, pois ninguém pode sair no prejuízo e tampouco receber tratamento inferior. Quando estamos conscientes dos nossos direitos e deveres, tudo fica mais fácil de resolver”, reforçou a empresária.

A coordenadora do Procon Assembleia, Eumária Aguiar, disse que o foco principal da ação foi a orientação. “Falar aos consumidores e lojistas sobre o trabalho do Procon e com isso levar as nossas ações para mais perto da sociedade. Durante todo o dia fizemos vários atendimentos e o que não conseguimos resolver no local, encaminhamos para sede do órgão”, disse.

Quem for dar continuidade ao atendimento iniciado no centro comercial ou tiver interesse em ter acesso aos serviços de informação, orientação e homologação de acordo, oferecidos pelo Procon Assembleia, pode se dirigir a rua Agnelo Bittencourt, 216, Centro. Para mais informações, há ainda os telefones 4009-4820/4822/4823/4824/4826, de segunda a sexta-feira, ou ainda pelo endereço eletrônico proconassembleia@al.rr.leg.br, e solicitar o agendamento.

Tarsira Rodrigues