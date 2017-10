Procon Assembleia orienta consumidores e fornecedores sobre relações de consumo

A rotina dos passageiros que passam pelo terminal urbano de ônibus em Boa Vista José Campanha Wanderley, localizado no Centro da cidade, mudou nessa terça-feira, 31 de outubro. Em continuidade ao projeto ‘Procon Mais Perto de Você’, os técnicos do órgão de Defesa do Consumidor, da Assembleia Legislativa de Roraima (ALERR), estiveram alertando aos consumidores sobre os seus direitos e esclarecendo dúvidas acerca das relações de consumo.

Uma das servidoras do Procon, Alcirene Oliveira, reforçou que o objetivo da ação é fazer com que a população conheça os serviços disponibilizados pela instituição e, com isso, aprendam a reclamar os seus direitos. “Levar conhecimento aos consumidores e fornecedores sobre direitos e deveres de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC), é um dos principais direcionamentos”, destacou Alcirene.

Para o comerciante Raimundo Ferreira, a ação do Procon é positiva e ajuda principalmente aos pequenos empresários que não dispõe de tempo para ir até a sede. “Informação é sempre importante, e quando ela vem até nós, é melhor ainda. Vou aproveitar para tirar todas as minhas dúvidas sobre as obrigações enquanto comerciante”, disse Ferreira.

Maria José da Fonseca conta que já precisou dos serviços do Procon Assembleia e teve bons resultados. Ela explicou que estava com uma dívida alta no cartão de crédito e precisava negociar, mas a operadora estava irredutível. “Fiquei sabendo do Procon pela internet e resolvi procurar. Com a ajuda dos técnicos, consegui uma audiência de conciliação e negociei meu débito sem juros e em parcelas que eu podia pagar. Hoje estou com o nome limpo”, comemorou a consumidora.

A próxima ação do ‘Procon Mais Perto de Você’, está prevista para ocorrer no dia 11 de novembro, no complexo comercial da avenida dos Bandeirantes, bairro Buriti, zona Oeste de Boa Vista.

Tarsira Rodrigues