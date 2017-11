Procon Assembleia orienta consumidores do centro comercial do bairro Buritis

O Procon Assembleia realizou na manhã deste sábado, 11, no centro comercial da avenida dos Bandeirantes, no bairro Buritis, zona Oeste da cidade, mais uma ação voltada para informar e orientar os consumidores. A equipe do órgão de defesa do consumidor aproveitou a ocasião para divulgar os serviços sociais prestados à população pela Assembleia Legislativa do Estado de Roraima (ALE/RR).

“Essa ação faz parte da nossa programação para este ano. Estamos entregando o Código de Defesa do Consumidor aos lojistas, adesivos com os números do Procon para denúncia e ofertando os serviços tanto com relação ao atendimento quanto às palestras, que tem sido um sucesso, porque os empresários estão buscando treinar os funcionários”, disse a diretora do Procon, Eumaria Aguiar.

Durante a visita aos estabelecimentos comerciais muitos lojistas já solicitaram palestras. “Vai chegar a época do Natal e os lojistas já estão preocupados, principalmente porque nesse período existem as contratações temporárias. Estamos fazendo o treinamento desses funcionários”, afirmou Eumária.

Ela explicou que uma das metas da campanha ‘Procon Assembleia mais perto do consumidor’ é que a relação entre o consumidor e o fornecedor seja harmoniosa. “Não é que o Procon tenha um atendimento lotado, mas queremos que as pessoas deixem de procurar o Procon no sentido de equilibrar a relação de consumo. Toda campanha tem esse objetivo, que as pessoas nem precisem buscar os seus direitos porque o fornecedor estará apto a cumprir suas obrigações e os direitos do consumidor. Em toda relação buscamos o equilíbrio e no Procon não é diferente, de cada fazer a sua parte”, esclareceu.

O resultado deste trabalho, detalhou a diretora, é que esse contato direto com o consumidor ajuda a clarear as ideias, a perceber as necessidades e as dificuldades dos clientes. “O retorno é muito bacana porque acabamos absorvendo outras atividades que precisamos realizar. Então para o ano que vem já temos várias ações para serem desenvolvidas, com novas metas, um plano de trabalho com uma vasta programação”, adiantou. Os serviços sociais ofertados pela Assembleia por meio do programa Abrindo Caminhos, o Cine ALE Cidadania e a Escola do Legislativo também foram divulgados pela equipe.

O gerente de uma das lojas visitadas, Almir Silva, aprovou a visita. “Acho muito importante essa ação e pedi a palestra porque temos interesse em esclarecer o direito do consumidor e o direito também da nossa loja. Às vezes o consumidor tem dúvidas e mesmo a gente sabendo como funciona a lei e explicando, ele sai inseguro do nosso estabelecimento. Então a palestra será boa porque teremos mais conhecimento e poderemos repassar mais informações para o consumidor para que, assim, ele saia com uma boa imagem da nossa loja”, afirmou o gerente.

A vendedora Adriana Torres da Silva, 30 anos, tem noção dos direitos garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). “Conheço, mas não muito. Creio que conheço o básico. Quando me deparo com uma situação que envolve o direito do consumidor, tento atender o cliente da melhor maneira possível para que ela saia satisfeito, embora existam uns que passam do limite. Essa ação do Procon está sendo ótima porque quanto mais conhecemos os direitos do consumidor, melhor. Na palestra que vamos assistir espero aprender muito mais”, disse Adriana.

O militar Leandro Beltrami, 26, foi um dos que aprovou esse contato direto com a equipe do Procon dentro loja. “É a primeira vez que vejo o Procon exposto ao povo, indo às ruas falar através da Assembleia Legislativa. Essa ação é interessante porque os menos favorecidos, que tem pouco conhecimento sobre a lei, verá se abrir uma porta para saber onde deve reclamar, conhecendo melhor seus direitos”, opinou Beltrami.

A professora Edilene Macedo Rodrigues, 31 anos, matou dois coelhos com uma cajadada ao ser abordada pela equipe do Procon. “É importante essa ação do Procon porque tem situações que acontecem e as pessoas não sabem a quem e aonde recorrer para buscar informações. Através desse folder estou conhecendo também várias ações que são legais e importantes para quem tem criança, como forma de ocupar o tempo delas. Querendo ou não, as crianças de hoje passam a maior parte do tempo em celular. Então essas atividades são importantes para que a criança tenha um outro olhar, que de alguma forma vai contribuir para o aprendizado escolar”, disse, ao comentar que incentivaria a irmã dela a inscrever a sobrinha de 8 anos.

A sobrinha de Edilene, Ana Caroline Souza Peres, 8 anos, ficou deslumbrada com uma das atividades oferecidas pelo Programa Abrindo Caminhos e não tirava os olhos do folder, atenta às explicações da equipe do Procon. “O que me chamou a atenção foi o balé. Quando chegar na minha casa vou chamar a minha mãe para ir lá porque eu quero fazer balé”, decidiu.

