Procon Assembleia leva ações para reunião da Senacon em Brasília

O Procon Assembleia do Poder Legislativo de Roraima será um dos participantes da 17ª reunião ordinária da Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor), instituição ligada ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC). O encontro acontece nos dias 6 e 7 de dezembro, em Brasília – Distrito Federal.

A reunião é composta por representantes de órgãos de defesa do consumidor de todo o País, quando serão discutidos assuntos relacionados a legislação vigente, planos, acompanhamento de seminários e palestras e projetos a serem desenvolvidos nos estados brasileiros. Além disso, o momento servirá para realizar um levantamento sobre os trabalhos realizados em 2017.

Segundo a diretora do Procon Assembleia, Eumária Aguiar, na reunião será compartilhado com os demais Procons as experiências vividas e projetos executados. “Vamos traçar a meta para 2018 e essa reunião servirá também para tomarmos as notas técnicas que estão sendo veiculadas pelos Procons e traçado também pelos consumidores”, disse.

Eumária falou ainda que nesta reunião, o Procon Assembleia apresentará os projetos desenvolvidos em Roraima como o ‘Procon mais perto do consumidor’ e o ‘Procon nos bairros’. “Então levaremos essa experiência da gente em visitar os bairros, orientar os consumidores, fornecedores, das nossas palestras e tudo que está sendo realizado no Procon Assembleia”, contou.

A proposta é, depois dessa troca de informações com outros órgãos de defesa do consumidor, melhorar o atendimento aos cidadãos de Roraima, seja na sede, localizada na rua Agnelo Bittencourt, no Centro, ou durante as ações nas ruas da cidade e no interior.

Yasmin Guedes