Procon Assembleia investe em ações que aproximam consumidores do Poder Legislativo

O Procon Assembleia, órgão de defesa do consumidor do Poder Legislativo, está executando diversas ações para fazer valer na prática o slogan ‘Procon mais perto de você’. São parcerias com entidades não-governamentais, associação de bairro, campanha orientativa do Dia das Crianças, além da instalação do Procon em mais quatro municípios do interior do Estado.

“Queremos chegar mais próximo da comunidade com os atendimentos do Procon, firmando parcerias com instituições como a AOBRR (Ordem dos Advogados do Brasil) para novos atendimentos e fiscalizações no comércio, para garantir o direito do consumidor”, disse a diretora do Procon Assembleia, Eumaria Aguiar.

Conforme detalhou, a parceria com a OABRR tem como objetivo usar o suporte das comissões de Defesa do Consumidor e a de Defesa do Idoso como, por exemplo, a prestação de serviço dos advogados integrantes destas comissões, para acompanhar os atendimentos na casa dos idosos.

“O idoso que tiver com alguma demanda e não puder se deslocar até o Procon, deve entrar em contato, por telefone e ou via e-mail, e pedir o atendimento. Essa parceria já está em andamento, o serviço já está acontecendo, e vamos agora institucionalizar para fortalecer essa defesa ao consumidor, porque quando se está com uma instituição como a OAB o trabalho fica ainda mais técnico. Nosso objetivo também é humanizar esse atendimento, como propôs o presidente da Casa, deputado Jalser Renier (SD)”, explicou Eumaria.

Os consumidores idosos com demandas que necessitam de atendimentos in loco devem entrar em contato por meio dos telefones 4009-4828 e 4009-4822, ou ainda pelo endereço eletrônico proconassembleia@al.rr.leg.br, e solicitar o agendamento.

A parceria, explicou a diretora, permitirá que o Procon e a OABRR trabalhem juntos na fiscalização das empresas, nas demandas denunciadas pelos consumidores. “Será um fortalecimento nas ações porque estaremos fiscalizando junto com os advogados que conhecem bem a legislação do direito do consumidor, e que por terem experiência, visualizam de maneira rápida os direitos que estão sendo violados pelo fornecedor. Isso faz uma grande diferença para o Procon Assembleia”, reforçou Eumaria, ao ressaltar que está sendo montado um cronograma para dar continuidade às palestras tanto para os consumidores quanto para os comerciantes e fornecedores, a partir da segunda quinzena deste mês.

Outra novidade deste ano são as parcerias com as associações de bairros e/ou líderes comunitários. “Vamos, por meio da associação ou do líder que conduz as demandas da comunidade, fazer atendimento no bairro. Já temos uma solicitação verbal e estamos aguardando o ofício da Associação dos Moradores do Bairro São Bento para levar o Procon até lá. As associações e líderes comunitários que tiverem interesse devem trazer ofício ao Procon para viabilizarmos a ação. Nosso intuito é fazer um atendimento humanizado e efetivo”, explicou.

A previsão é que ainda este ano sejam instalados em mais quatro municípios os Núcleos do Procon Assembleia. “Já temos Procon no Alto Alegre, Bonfim e Iracema, e nossa meta é instalar em Rorainópolis, Mucajaí, Caracaraí e São João da Baliza. O nosso objetivo é que o Procon chegue e atenda efetivamente em todos os municípios”, disse Eumaria, ao salientar que o órgão de defesa do consumidor nessas localidades não somente permitirá que o cidadão tenha acesso a esse serviço, como também encurtará a distância entre a população e o Poder Legislativo, assim como facilitará a vida das pessoas do ponto de vista econômico e social, pois economizarão tempo e dinheiro não se deslocando a Boa Vista na busca de resolver um direito que lhe é sagrado, o direito do consumidor.

Pesquisa

Com a chegada do Dia das Crianças, 12 de Outubro, o Procon Assembleia também está realizando uma pesquisa de levantamento de preços junto a três diferentes empresas, com o objetivo de orientar o consumidor sobre os preços praticados no mercado. “Vamos divulgar uma pesquisa com o preço dos brinquedos mais procurados. O consumidor vai saber quais locais estão vendendo com valores mais atrativos. O consumidor vai poder visualizar e ter um diagnóstico de opção de preço, aumentando a oportunidade de escolha”, disse Eumaria.

Marilena Freitas