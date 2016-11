O Procon Assembleia está funcionando em novo endereço. O aumento da demanda foi um dos fatores que motivou a mudança de prédio, uma vez que o local anterior ficou pequeno diante da procura dos consumidores.

O novo espaço fica localizado na rua Agnelo Bitencourt, nº 216, no Centro, e funciona no horário de 7h30 às 13h30. O Procon foi criado em 2011 e efetivamente instalado em abril de 2012. Inicialmente, os gestores programaram atender 1.500 até dezembro daquele ano. Mas as expectativas foram superadas.

“Para nossa surpresa quando chegamos a novembro já tínhamos atendidos mais de 1.800 consumidores. Hoje temos estimado mais de 20 mil atendimentos. Então nossa estrutura ficou pequena diante da grande demanda que nos procurava e, em virtude disso, a presidência da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima nos proporcionou uma sede própria para que nós pudéssemos realizar um trabalho com mais qualidade e mais conforto para o consumidor”, explicou o diretor do Procon ALE, Lindomar Coutinho.

A nova sede é mais ampla, com vários setores e guichês. “Toda essa mudança é para que a gente possa desenvolver um trabalho com várias ações, dando maior segurança para o consumidor do Estado de Roraima”, reforçou Coutinho, ressaltando que essa procura é considerada como “algo positivo para o Procon da Assembleia, porque as pessoas começaram a entender qual era o trabalho do Procon, por isso a demanda vem crescendo gradativamente”.

Desde a implantação do Procon a demanda mais frequente, segundo Lindomar, são as reclamações relacionadas ao serviço prestado pelas telefonias móvel. “Neste contexto estão os serviços prestados relacionados à internet e outras pendências como pagamentos de boletos que não correspondem ao serviço solicitado pelo consumidor”, disse, ao salientar que em segundo lugar está o sistema financeiro, bancário com os empréstimos consignados.

Marilena Freitas