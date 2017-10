Procon Assembleia amplia horário de atendimento à população

O Procon Assembleia, com a finalidade de viabilizar o projeto ‘Procon Mais Perto de Você’, alterou o horário de funcionamento. A partir de agora a população poderá contar com os serviços do órgão de defesa do consumidor das 8h até às 18h, sem intervalo para almoço.

A medida, segundo a diretora da instituição, Eumária Aguiar, “é para dar maior abrangência nos atendimentos e para que o consumidor tenha mais conforto e tempo para resolver as questões relacionadas aos seus direitos”, explicou.

Eumária lembrou ainda que a população também pode contar com o Núcleo de Atendimento do Procon Assembleia no Centro Universitário Estácio da Amazônia, localizado na rua jornalista Humberto Silva, nº 308, no bairro União, zona Oeste da Capital.

“Lá, os atendimentos são realizados em horário comercial das 8h às 12h e das 14h às 18h, para as demandas de consumidores dos bairros União, Cauamé, Santa Tereza e demais localidades da zona Oeste de Boa Vista”, detalhou a diretora do órgão de defesa do consumidor do Poder Legislativo.

Quem tiver interesse em ter acesso aos serviços de informação, orientação e homologação de acordo, oferecidos pelo Procon Assembleia, pode se dirigir a rua Agnelo Bittencourt, 216, Centro. Para mais informações, há ainda os telefones 4009-4820/4822/4823/4824/4826, de segunda a sexta-feira, ou ainda pelo endereço eletrônico proconassembleia@al.rr.leg.br, e solicitar o agendamento.

Tarsira Rodrigues