Procon Assembleia alerta sobre novas regras sobre cobranças de bagagens

As mudanças relativas à cobrança de bagagens nas viagens aéreas exigem do consumidor mais atenção para evitar aborrecimentos. O valor da cobrança e as novas regras já estão valendo e são definidas por cada companhia aérea. O Procon Assembleia está à disposição dos consumidores para prestar qualquer esclarecimento relativo à norma vigente.

A assessora jurídica do Procon Assembleia, Luana Lopes, explicou que o consumidor precisa saber que continua a existir uma cota de bagagem por passageiro, ainda que pequena. “O passageiro tem direito a bagagem de mão, que são dez quilos, além de poder levar mais uma bolsa ou sacola na mão”, explicou, ao ressaltar que acima desse peso já incide tarifa.

Outro detalhe que Luana orienta aos consumidores é para fiquem atentos com relação ao despache da bagagem. “Se o consumidor despachar com antecedência, por meio da internet, o valor da tarifa é mais barato”, lembrou.

O preço se torna infinitamente mais ‘salgado’ quando o passageiro opta para despachar direto no guichê do aeroporto, no dia da viagem. Algumas companhias aéreas cobram até o dobro pelo serviço oferecido. “Recomendo que os consumidores leiam com atenção as regras para que não venham a ter problemas na hora da viagem”, disse Luana.

As novas regas sobre a tarifa de bagagem foram determinadas numa resolução aprovada pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) em março deste ano. Inicialmente o judiciário derrubou por meio de liminar, mas agora ela está valendo.

Marilena Freitas