Procon ALE: produtores justificam aumento no preço do arroz

Após terem sido notificados pelo Procon Assembleia, órgão da Assembleia Legislativa de Roraima, que solicitou uma justificativa para o reajuste no preço do arroz, já que a produção é local, a Associação dos Produtores de Arroz em Roraima e o Sindgrãos (Sindicato dos Produtores de Grãos) apresentaram, por meio de documento, os reais motivos para a alta no preço do produto.

Lindomar Coutinho, diretor do Procon Assembleia, explicou que, em um primeiro momento, não existia uma justificativa aparente para o aumento, mas, conforme o que foi apresentado pelas entidades, se observou que a alta no preço do arroz recai em cima dos custos de alguns produtos utilizados na produção, como fertilizantes, combustível, a logística como um todo.

“O aumento dos custos que impactou nesse reajuste e também o mercado venezuelano, pois sabemos que quem regula os preços é o mercado. Nossos produtores estão aproveitando essa oportunidade de uma situação econômica que vive o país vizinho e aumentaram os preços, até porque quando há uma grande procura por determinado produto, a tendência é o preço aumentar, caso contrário, o empresário reduz o valor da mercadoria”, disse Coutinho, explicando que o mercado da Venezuela não vai permanecer nessa crise e a tendência é o produto local baixar de preço.

Ele comentou que a situação econômica e o mercado em si envolvem essas questões, e diante dessa realidade, solicitou um estudo detalhado do Conselho Regional de Economia (Corecon). “Tivemos uma reunião com o presidente da entidade, Florêncio Melo, que ficou de fazer um estudo sobre o aumento dos valores dos produtos que compõem a cesta básica no Estado, para informar ao consumidor se está acima do preço ou não”, frisou.

O diretor disse que aguarda retorno do Corecon, para que, após a conclusão desse trabalho de pesquisa, o Procon Assembleia informe aos consumidores os motivos reais do reajuste. “Esse estudo não tem um prazo específico para ser apresentado. Mas o presidente do Corecon já recebeu o ofício, vamos ficar em contato e assim que tivermos esse retorno iremos informar os consumidores”, concluiu Coutinho.

Edilson Rodrigues