Processo seletivo: Secretaria Municipal de Saúde oferece 99 vagas

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou nesta quarta-feira, 31, no Diário Oficial de Boa Vista, no 4236, o Edital do Processo Seletivo para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes Comunitários de Endemias (ACE). São 99 vagas, divididas da seguinte forma: 74 para ACS, sendo quatro para pessoas com deficiência e 25 vagas para ACE, sendo duas para pessoas com deficiência.

As inscrições serão realizadas somente pela internet, no site www.idecan.org.br, do dia 5 ao dia 22 de setembro de 2016. O certame terá três etapas: na primeira serão aplicadas as provas objetivas de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório; na segunda o candidato passará por um curso introdutório de formação inicial, de caráter apenas eliminatório; na terceira e última etapa será realizada a comprovação de requisitos e exames médicos, de caráter apenas eliminatório.

Os candidatos aprovados serão contratados de acordo com as normas da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Segundo o secretário municipal de Saúde, Kleber Pinheiro, esse processo seletivo é mais um avanço na gestão. “Estamos felizes em poder realizar mais um certame. No início do ano realizamos o concurso para médicos e agora para ACS e ACE. Esses futuros profissionais darão todo o suporte necessário nas Unidades Básicas de Saúde e assim poderão colaborar com a melhoria do serviço de saúde prestado à população”, finalizou.

Simeão Wanderley