Processo Seletivo e Vestibular 2018.1 do IFRR têm mais de dois mil inscritos

As inscrições para o Processo Seletivo e o Vestibular 2018.1 do Campus Boa Vista do Instituto Federal de Roraima (CBV-IFRR) se encerram no dia 10 de novembro e já são 2.596 inscritos, sendo 1.206 para os cursos técnicos integrados ao ensino médio e 1.390 para os cursos superiores de licenciatura e tecnologia.

As normas que regem ambos os processos seletivos estão nos Editais 18 e 19 de outubro de 2017, disponíveis na página do CBV, http://boavista.ifrr.edu.br/, no menu lateral “Processos Seletivos e Vestibulares”. Serão ofertados os seguintes cursos e vagas:

Cursos técnicos: Secretariado (35), Informática (35), Eletrônica (35), Eletrotécnica (35) e Edificações (35), somando 175 vagas.

Cursos superiores: Tecnologia em Gestão Hospitalar (18), Tecnologia em Gestão de Turismo (18), Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (36), Tecnologia em Saneamento Ambiental (18), Licenciatura em Matemática (18), Licenciatura em Educação Física (18) e Licenciatura em Ciências Biológicas (18), somando 114 vagas.

Concorrência

A cada ano, a concorrência nos processos seletivos e nos vestibulares do IFRR vem aumentando, o que, para a equipe gestora, é o reflexo da qualidade do ensino ofertado pelos campi, localizados na Capital e interior do estado. A formação técnico-profissional ganha cada vez mais espaço diante de um mercado de trabalho que é competitivo e que exige o máximo de conhecimento técnico dos profissionais, em todas as áreas do conhecimento.

Nesse sentido, de acordo com a diretora-geral do CBV, professora Joseane de Souza Cortez, em um período em que o conhecimento é condição fundamental para ocupar espaços profissionais, a oportunidade de cursar o ensino profissional e/ou o ensino superior é, sem dúvida, uma possibilidade ímpar. “Nesse sentido, acredito que o Campus Boa Vista pode ser essa oportunidade, pois hoje ofertamos cerca de 300 vagas, entre cursos técnicos integrados ao ensino médio e cursos superiores, de licenciatura e tecnologia. Estamos à disposição para disponibilizar informações tanto da instituição quanto dos cursos ofertados”, disse.

Virginia Albuquerque