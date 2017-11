Processo Seletivo: Colégio Militar modifica locais de provas do certame

Os candidatos inscritos no processo seletivo para ingresso no CME (Colégio Militar Estadual Coronel Derly Vieira Borges) devem ficar atentos às mudanças dos locais das provas. Ao todo, 1.501 candidatos participarão do certame, que ocorre no próximo, 19, das 8h às 12h.

“As escolas Tancredo Neves e Severino Cavalcante foram selecionadas pelo MEC [Ministérios da Educação] como local de provas do ENCCEJA [Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e adultos]. Por esse motivo, houve necessidade de remanejamento nos locais das provas do Colégio Militar”, informou o diretor do CME, tenente-coronel Miguel Arcanjo.

Os candidatos que fariam as provas na Escola Severino Cavalcante, agora, farão o seletivo no IFRR (Instituto Federal de Roraima), localizado na Avenida Glaycon de Paiva, bairro Pricumã.

Já os candidatos que tinham como local de prova a Escola Tancredo Neves foram remanejados para as salas do CAP/UFRR (Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Roraima), localizado no Campus da Universidade Federal, com acessos pelas avenidas Ene Garcez e Brigadeiro Eduardo Gomes.

Arcanjo ressalta ainda que não houve alterações no dia e nos horários das provas. Outros esclarecimentos, entre eles, a lista completa dos locais de provas, estão disponíveis no site do CME: https://www.colegiopmrr.com.br/processoseletivo.

Processo Seletivo 2018 – O CME disponibilizou ao todo 154 vagas para os ensinos Fundamental e Médio. Destas, 100 são para o 6º ano do Ensino Fundamental II; quatro para o 7º ano e oito vagas para o 9º ano.

Para o Ensino Médio, foram ofertadas dez vagas para o 1º ano; 14 vagas para o 2º ano e 30 vagas para o 3º ano.

Neuzelir Moreira